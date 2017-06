Polizeibericht Neuruppin vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Eine Notiz mit einem Kennzeichen und dem Hinweis, dass der Wagen sein Auto gestreift habe, fand ein 77-jähriger Citroen-Fahrer am Dienstagvormittag an der Windschutzscheibe. Das Auto war auf dem Parkplatz in der Neuruppiner Bilderbogenpassage abgestellt. Der Mann stellte Schäden an der Stoßstange fest und ging zur Polizei. Die Kripo ermittelt.

Zu früh angefahren

Neuruppin (RA) 1 000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls an der Ampelkreuzung Puschkin-/Franz-Künstler-Straße in Neuruppin am Mittwochmorgen. Ein 48-jähriger VW-Fahrer war offenbar zu früh angefahren, als die Ampel auf grün umsprang. Der Wagen kollidierte mit einem noch davor haltenden Volvo.