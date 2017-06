Falkenseer Schüler überzeugen

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Beruf müsse Spaß machen, deshalb sei es für die Schüler gut, sich in so einem Praktikum vorher den möglichen Lehrbetrieb anzusehen, sagte Bildungsminister Günter Baaske, auch hinsichtlich der unbefriedigenden Situation, dass rund 30 Prozent der Auszubildenden bereits im ersten Lehrjahr die Lehre abbrechen.

Gemeinsam mit Mitgliedern der Jury überreichte er am Mittwoch während der Auszeichnungsveranstaltung im Schloss Ribbeck das für den besten Praktikumsbericht ausgelobte Apple iPad Air 2 an Anna-Lena Kurth von der Gesamtschule "Immanuel Kant" in Falkensee. Sie hatte ihr Praktikum in der Falkenseer Tierarztpraxis von Nicole Nieke absolviert.

"Ich bin richtig glücklich über diese Auszeichnung", so ihre erste Reaktion. Sie sei in der Praxis gut aufgenommen worden und die Arbeit habe ihr Spaß gemacht, blickte sie zurück. Außer am ersten Tag. Sie hatte selbst ein Kaninchen, das sei gestorben. Und gleich am ersten Praktikumstag musste sie bei der Zahn-OP an einem Kaninchen assistieren, erzählte die Neuntklässlerin, die sich vorstellen kann, später Veterinärmedizin zu studieren. Den zweiten und den dritten Platz belegten Jessica Hoffmann, Vicco-von-Bülow-Gymnasium, und Jonas Trende von der Kant-Schule, beide in Falkensee.

36 Praktikumsberichte von Schülern aller Schulformen und aus allen Regionen des Landkreises seien bei diesem ersten Wettbewerb eingereicht worden. Sie sind lebhaft, detailgetreu aber auch sehr unterschiedlich, sagte Elke Nermerich, erste Beigeordnete beim Landkreis. Sie dankte den Handwerkern und Betrieben und sprach sich für die Fortsetzung dieses Schülerwettbewerbes der IHK Potsdam aus.

Diesen nannte Kathrin Fredrich, Leiterin des Regionalcenter Brandenburg der IHK, eine "wunderbare Sache". In den Schulen solle der Wettbewerb als Instrument der Nachbereitung des Praktikums und als zusätzliche Motivation bei der Erarbeitung von Praktikumsberichten innerhalb und außerhalb des Unterrichtes dienen. Immerhin gibt es 180 verschiedene Berufsbilder.

Die weiteren Preisträger auf den Plätzen vier bis acht: Fritz Warncke, Arco-Oberschule Nauen, Daniel Ortner, Kant-Gesamtschule Falkensee, Florentine Domrös, Bülow-Gymnasium Falkensee, Alexandra Kristin, Bürgel-Gesamtschule Rathenow, und Lea Wysterski, Bülow-Gymnasium Falkensee. Einen Sonderpreis der Jury erhielt Lana Alduks. Sie lebt mit ihrer aus Syrien geflüchteten Familie sei 2015 in Rathenow und absolvierte ihr Praktikum im dortigen Interkulturellen Familiencafé.