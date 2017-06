artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Nach acht Jahren streicht Hafenmeister Hans-Dieter Zander zum Saisonende die Segel und wechselt in den Ruhestand. Auf den Nachfolger wartet wachsender Andrang im Schlosshafen.

Hans-Dieter Zander sieht aus wie der Schiffskapitän in einem Seefahrerfilm. Zum weißen Bart und der Kapitänsmütze trägt er meist blau gestreifte Hemden. Zander hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Zur Landesgartenschau 2009 wurde der begeisterte Bootsfahrer und ehemalige Bauleiter Chef des neuen Schlosshafens. Das Büro des Hafenmeisters liegt direkt am Servicehafen, an dem Yachten festmachen, um aufzutanken oder die Toiletten zu entleeren. Zander geht zu den Bootsführern, nimmt die Gebühr in Empfang, hält Pläuschchen, gibt Auskunft über Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmöglichkeiten. Auch der beliebte Wohnmobilstellplatz fällt in seinen Aufgabenbereich.

Ende September hängt Zander seinen Job an den Haken. Dann wird er als Rentner wieder zum Freizeitkapitän. Das wollte er eigentlich schon zum Jahreswechsel machen. Doch sein auserwählter Nachfolger sprang kurz vor Übergabe der Kapitänsbinde von Bord. Jürgen Höhn, Chef der städtischen Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO bat Zander um Verlängerung. Der 63-Jährige willigte ein.

Nun ist die Stelle erneut ausgeschrieben. Zehn Bewerbungen liegen vor, darunter auch potenzielle Hafenmeister mit maritimer Erfahrung, sagt Höhn. Die Bewerbungsfrist endet in einer Woche. Auf den neuen Hafenmeister kommen gravierende Veränderungen zu. Denn mit dem beschlossenen Neubau der Schleuse Friedenthal wird die Oranienburger Havel für Freizeitboote deutlich attraktiver. Der Schlosshafen könnte zum Startpunkt für Fahrten in die Ruppiner Gewässer werden. "Wir werden hier einen richtigen Schub kriegen", sagt Höhn. Die langsame Entwicklung des Hafens werde sich dann rasant beschleunigen.

Der Beschluss zum Hafenbau zur Landesgartenschau sei damals mutig, aber genau richtig gewesen, sagt Höhn. "Wir fahren heute die Früchte ein." Der Umsatz des Hafens sei von 15 000 Euro im Jahr 2010 auf 100 000 Euro im vergangenen Jahr gestiegen. Ähnlich rasant sei die Entwicklung des mehrfach ausgezeichneten Wohnmobilstellplatzes. Für die Planung der neuen Friedenthaler Schleuse stehen 190 000 Euro im aktuellen Haushaltsplan. Spätestens 2021 sollen Boote im Wasser und Fahrräder auf einer Brücke die Schleuse passieren können.

Der Schlosshafen ist im Jahresdurchschnitt zu etwa 60 Prozent ausgelastet, im Sommer zu 80 bis 90 Prozent. In den Ferien müssen manchmal Bootsfahrer weiterfahren. Jürgen Höhn bringt deshalb einen weiteren Hafen am etwas weiter nördlich gelegenen Stichkanal (hinter dem ehemaligen Reifenwerk) ins Spiel. Es gehe dabei um die weitere wassertouristische Entwicklung Oranienburgs. Höhn, dessen Vertrag noch zwei Jahre läuft, möchte diese Entwicklung und damit auch die Gestaltung der Freifläche am Ende der Rungestraße, wo auch eine Grundschule entstehen soll, begleiten. Das gilt auch für die anstehende Neugestaltung des Bahnhofsplatzes. Dort wollen TKO und Tourismusverein ein Informationssystem für Besucher installieren.

Für die Entwicklung des Wassertourismus mit dem Schlosshafen habe der scheidende Hafenmeister durch seine Arbeit die Grundlagen geschaffen, lobt Jürgen Höhn. Hans-Dieter Zander sei in den Marinas der Region schon lange eine anerkannte Persönlichkeit.