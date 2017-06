Eine Nacht, die klüger macht

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) In Gehirne schauen, Robotern Befehle erteilen, 3D-Drucke erstellen - während der Langen Nacht der Wissenschaften laden rund 70 Einrichtungen in Berlin und Potsdam zu Aktionen ein. An Orten, die sonst für Laien nicht zugänglich sind, gibt es Experimente, Vorträge und Workshops für jedermann.

Anderthalb Kilogramm wiegt das Gehirn eines Menschen. "Bei Alzheimerkranken kann es am Ende 600 Gramm leichter sein", sagt Herlind Megges. Mit einem begehbaren Gehirn will die Gerontologin von der Charité am Sonnabend erläutern, dass Demenz keine psychische Störung oder einfache Alterserscheinung ist, sondern eine Stoffwechselerkrankung, die ganz real Nervenzellen abtötet. Die Wissenschaftlerin, die Gedächtnissprechstunden für Menschen anbietet, wird den Besuchern der Langen Nacht auch über den Forschungsstand und Präventionsmaßnahmen informieren. Es ist nur eine von zahlreichen Attraktionen, mit denen der Gesundheitscampus die Besucher an den Berliner Stadtrand locken will. Allein das dort ansässige Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin hält von 16 bis 23 Uhr rund 150 Angebote für Erwachsene und Kinder parat. Besucher können an Chemie-Shows teilnehmen oder als DNA-Detektive Verbrechen aufklären.

Wer wissen möchte, wo und auf welche Weise die Energie der Zukunft erzeugt wird, schaut im Technologiepark Adlershof vorbei. Das Reiner Lemoine Institut lädt dort zum Speed-Dating mit den Experten. Ein "Energie-Impro-Theater" serviert wissenschaftliche Fakten in humorigen Kunsthäppchen. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt können Besucher verschiedene Lastenfahrräder ausprobieren oder in den "Zug der Zukunft" einsteigen. Der Adlershofer "Energieparcours" führt auch zu Materialforschern, bei denen man Solarzellen aus Früchtetee oder einen Solarkocher aus ausgedienten Veranstaltungsplakaten basteln kann.

"Besucher können Forschern über die Schulter zu blicken, in Raumanzüge schlüpfen, selber experimentieren und geheime Orte entdecken", kündigt Marina Salmon, Sprecherin von Deutschlands größtem Technologiepark, an. Das Programm schließt um 23 Uhr im Bunsen-Saal mit einem "Sience Slam", bei dem Krebsforscher rappen und Sprachwissenschaftler den Alltags-Slang von Jugendlichen humorvoll unter die Lupe nehmen.

Ein weiterer wissenschaftlicher Knotenpunkt, an dem man viel auf kurzen Wegen erleben kann, ist die Technische Universität in Charlottenburg. Dort öffnen 25 Gebäude. In der Deutsche Gartenbaubibliothek können Besucher in einem Obstsortenquiz ihr Wissen über Apfel und Ananas testen. In der Uni-Bibliothek erfahren Gäste aber auch etwas zur Sitten- und Kulturgeschichte des "Aktes". Im Haus des Lernens dreht sich dagegen diesmal fast alles um das Reich der Mitte. In nur siebenminütigen Vorträgen erfahren Besucher dort Neues zu den Themen Mobilität, Urbanisierung und Datenflüsse in China.

Auf dem Kindercampus im Haus der Ideen können junge Besucher mit einem einfachen Zeichenprogramm ihre ersten 3D-Drucke erstellen. Im Audimax präsentieren Studierende der Projektwerkstatt "Aero-Truck" kleine Modell-Zeppeline, die selbst geflogen werden dürfen. Wer älter als zehn Jahre alt ist, darf sogar Robotern Befehle erteilen und aus nur fünf Teilen einen Elektromotor bauen. Dazu wollen Akrobaten, Jongleure und Seiltänzer für Unterhaltung sorgen.

In Potsdam kann man dagegen Modellautos ins Rennen schicken, die mit verschiedenen erneuerbaren Energien aus Wind, Sonne und Wasserstoff betankt sind. Experten wollen anschaulich erklären, wie ein Forschungsreaktor funktioniert und wozu man Neutronen braucht. Auf dem Telegrafenberg sind es vor allem die Geo-, Polar- und Meeresforscher, die Klimafolgen erläutern. Während die Astrophysiker die Lange Nacht dazu nutzen, um mit den Besuchern in die Sterne zu schauen.