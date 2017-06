artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Ein neues Wahrzeichen: Die "Nymphe von Brieselang" soll ab dem 9. September den Kreisverkehr am Ortseingang (Karl-Marx-Straße/Landesstraße 202) nahe des Nymphensees schmücken. Derzeit wird die Skulptur in einer Gießerei in Bronze gegossen.

Nur noch der Bronzeguss fehlt: Die "Nymphe" wird am 9. September in Brieselang aufgestellt. © privat

Der Schöpfer der Nymphe, Guido von Martens, hatte zuletzt noch für prächtigen Feinschliff gesorgt. Eine Interessengemeinschaft konnte für das Kunstwerk rund 31.000 Euro von großzügigen Spendern akquirieren. Nun will die Gemeindeverwaltung noch einen Fehlbetrag in Höhe von 4.000 Euro beisteuern. Vorbehaltlich eines Beschlusses der Gemeindevertretung ist am Mittwochabend eine entsprechende Empfehlung einstimmig getroffen worden. Mit der Skulptur soll Brieselang in Zukunft als "Nymphen-Gemeinde" im öffentlichen Bewusstsein verankert werden. Das Fundament mit der Säule ist bereits fertiggestellt worden. Restarbeiten, wie die gärtnerische Gestaltung des Kreisels oder die Gestaltung und Herstellung einer Stele, sollen noch folgen.