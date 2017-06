artikel-ansicht/dg/0/

DFB-Chef legt in Kasan vor Chile-Spiel Kranz nieder

Kasan (dpa) DFB-Präsident Reinhard Grindel hat vor dem Confed-Cup-Spiel gegen Chile in Gedenken an russische Kriegsopfer einen Kranz in Kasan niedergelegt, teilte der Deutsche Fußball-Bund vor der Partie des Weltmeisters in der Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan mit.

DFB-Präsident Reinhard Grindel (r) nimmt in Kasan an einer Kranzniederlegung in Gedenken an russische Kriegsopfer teil.



© Markus Gilliar/GES-Sportfoto/DFB-Poolfoto/dpa