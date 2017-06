Kreismeister BSC Fortuna feiert Saisonabschluss

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Damit ist die Fußball-Saison 2016/17 nun endgültig abgeschlossen: Die Mannschaft von Kreisoberligist BSCFortuna Glienicke bekam am Mittwoch vom Vorsitzenden des Fußballkreises Oberhavel/Barnim, Wilfried Riemer, und dem Vorsitzenden des Spielausschusses, Steffen Misdziol, den Pokal des Kreismeisters überreicht. Neben vielen Jugendspielern, Eltern, Fans, Sponsoren und Förderern waren auch Glienickes stellvertretende Bürgermeisterin, Jana Klätke, der Vorsteher der Gemeindevertretung, Martin Beyer, und der Vorsitzende des Sozialausschusses, Uwe Klein, im Stadion Bieselheide, um der Ehrung einen würdigen Rahmen zu verleihen.

Vor der Auszeichnung der ersten Mannschaft liefen zunächst die Spieler der "Zweiten" durch das Spalier der Fortuna-Junioren und ließen sich für den gelungenen Aufstieg in die 1. Kreisklasse feiern. Großen Anteil an diesem hatte vor allem Patrick Barth. Der Angreifer traf die gesamte Saison lang fast nach Belieben, kam am Ende auf 50 Tore. Dafür wurde er auch mit der Torjägerkanone des Vereins ausgezeichnet.

Anschließend liefen die Spieler der 1. Männermannschaft ebenfalls durch das Spalier zur Ehrung. Nach dem Staffelsieg in der Kreisoberliga freut sich das Team nun auf die Herausforderungen in der Landesklasse. Da die Mannschaft von Trainer Sascha Flemming zudem durch den 2:1-Finalsieg gegen den FC Kremmen Kreispokal-Sieger wurde, konnten die beiden Titel des "Double-Siegers" gemeinsam gefeiert werden.