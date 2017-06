TTC-Talent ist Deutschlands Beste

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Dass der Eberswalder Stadtteil Finow ein echtes Tischtennis-Talente-Nest ist, ist durch diverse Erfolge in den letzten Jahren, nicht nur in Brandenburg, sondern auch in der ganzen Bundesrepublik bekannt geworden. So konnten bereits Dutzende Finower Nachwuchssportler Medaillen bei den Brandenburger Landesmeisterschaften sammeln, und die Allerbesten auch überregional mit einigen Erfolgen glänzen.

Während die regionalen Erfolge im Land Brandenburg schon fast zur Normalität beim TTC Finow geworden sind, sind überregionale Erfolge immer etwas Besonderes. So schauten am vergangenen Wochenende viele Finower Augen gespannt auf ihr Handy, um zu sehen, was es Neues aus Düsseldorf gibt. Dort trat das momentan wohl größte Finower Talent, Sophia Rudolph, beim Talentcup an.

Der Talentcup ist die inoffizielle Deutsche Meisterschaft der Jahrgänge 2006 und 2007, bei der die 24 größten Talente aus ganz Deutschland gegeneinander antreten. Sophia trat natürlich in ihrer Altersklasse, dem Jahrgang 2007, an. Die Schülerin der Grundschule Finow schaffte es im ganzen Turnier, eine konzentrierte und spielerisch sehr starke Leistung zu zeigen. Nach dem Sieg der Vorrundengruppe blieb sie auch in der Zwischenrunde ungeschlagen und konnte anschließend auch das Halbfinale für sich entscheiden. Auch im Finale war die Zehnjährige nicht zu stoppen und konnte sich deutlich mit 3:0 gegen ein Talent aus dem Saarland durchsetzen.

Anschließend war die Freude bei Sophia, ihrer mitgereisten Mutter sowie dem Landestrainer Uwe Beyer, der sie vor Ort betreute, riesig. Besonders groß war die Freude natürlich bei Sophias Vereinstrainerin, Claudia Petereit. Die 31-jährige Lehrerin sichtete Sophia vor fünf Jahren in der Finower Kita Nesthäkchen und hat seitdem unzählige Trainingsstunden in die Entwicklung der ehrgeizigen Rechtshänderin investiert. Eine Arbeit, die sich zu lohnen scheint und große Früchte trägt.

Landestrainer Uwe Beyer sagte nach dem Turnier über Sophias Leistung: "In jedem Spiel gegen die nationale Konkurrenz hat sie sich enorm motiviert, in engen Spielsituationen an sich geglaubt und vor allem ihre technisch gut ausgebildete Spielanlage verdeutlicht."

Das nächste Ziel der talentierten Finowerin ist nun die Nominierung in den Auswahlkader des Deutschen Tischtennis-Bundes. In der kommenden Saison verstärkt die Zehnjährige das Verbandsoberliga-Team der Petershagener Frauen.