Vize-Rang bei erstem Turnier in neuer Altersklasse

Suchdorfer SV hieß der erste Gegner und der Coach vertraute der Mannschaft, welche die letzten B-Jugend-Punktspiele absolviert hatte. Bei zweimal siebeneinhalb Minuten wusste jeder: Wer den Abstand zu groß werden lässt, scheitert oft am Zeitlimit. Die HCA-Mädels aber revidierten einen Zwei-Tore-Rückstand dank gelungener Einzelaktionen von Lena Hoffmann, Lea Nedlin und Elisa Branding. Nach und nach passte man sich den glatten Bodenverhältnissen an (regennasser Rasen) und der erste Sieg wurde mit 7:5 eingefahren.

Nun folgte mit Team Kiel 1 der erste Brocken. Dem HCA standen verdammt große junge Frauen gegenüber. Nach 1:3-Rückstand ging es beim 5:5 in die Halbzeit. Nedlin gelang mit starkem Konter die Führung. Zwei Bälle direkt ins Gesicht konnten Torhüterin Melina Beutler nicht davon abhalten, immer stärker zu agieren, sodass eine Zwei-Tore-Führung heraussprang. Der etwas umstrittene Anschlusstreffer kurz vor Ultimo änderte nichts am zweiten Angermünder Sieg (11:10).

Es folgte eine Stunde Pause: in der Sonne sitzen, Eis essen, die Tabelle studieren, feststellen, dass der vermeintlich schwächste Gegner folgt - war man dadurch im dritten Spiel unkonzentriert? Plötzlich lag der HCA mit 1:5 hinten. Zu allem Überfluss verletzte sich Nedlin auch noch, ließ sich später aber humpelnd wieder einwechseln. Der Gegner aus Eidertal wankte, ehe den Uckermärkerinnen zwei vermeintliche Treffer abgepfiffen wurden und die Partie verloren ging.

Bereits 20 Minuten später musste sich gegen die bis dahin ungeschlagene Vertretung von Holstein Kiel Kronshagen 2 die Endplatzierung entscheiden. Die Mannschaft zeigte, was durch Moral und Teamgeist zu erreichen ist. Schon in den ersten Sekunden wurde klar, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten. Gutklassiger Handball war zu sehen. Es ging hin und her - am Ende stand ein gerechtes Unentschieden zu Buche. Platz 2 war gegen den Turniersieger erkämpft worden.

Angermünde: Trettin, Beutler, Branding, Hoffmann, Guse, Trettin, Klockow, Nedlin, Svarovski, Pelka, Tech