Zoff um Grundstücksverkäufe im Hauptausschuss

Als problematisch wurde die bisherige Praxis der Stadtverwaltung betrachtet, verwertbare Grundstücke aufgrund nicht eindeutig kommunizierter Kriterien zu veräußern. Diese seien auch im Einzelfall nicht immer nachvollziehbar. "Wir wollen wissen, welche Grundstücke aus welchen Gründen zu diesem bestimmten Zeitpunkt verkauft werden", stellte Fraktionsvorsitzende Daniela Zießnitz klar. "Jede Immobilie kann nur einmal verkauft werden, das ist Veräußerung unseres "Tafelsilbers', das wir irgendwann vielleicht brauchen werden", unterstützte Amid Jabbour (FDP) den Antrag. Laut Bürgermeister Heiko Müller (SPD) sei das Gegenteil der Fall. "Das "Tafelsilber' ist in den letzten Jahren durch Investitionen um rund 50 Millionen Euro vermehrt worden. Diese Steigerungsrate sucht ihresgleichen!" Das wiederum betrachtet Daniela Zießnitz (CDU) als "Augenwischerei": "Sie wollen uns doch nicht ernsthaft erzählen, dass wir nächstes Jahr die Stadthalle verkaufen!" Nun soll Transparenz in das Verfahren gebracht werden: Dem Beschluss über ein vorzulegendes Konzept wurde am Mittwoch mehrheitlich zugestimmt, die Stadtverwaltung soll künftig prüfen, ob und wie über Auflagen an den Käufer städtebauliche Ziele wie die Schaffung von Wohnraum befördert werden können. "Grundstücksverkäufe dürfen nicht allein der Erzielung von einmaligen Einnahmen dienen. Vielmehr kann und sollte mit einem nachhaltigen Flächenmanagement der Versuch unternommen werden, stadtentwicklungspolitisch wichtige Ziele zu erreichen", so Zießnitz.