Keine falschen Erwartungshaltungen

Falkensee (MOZ) In Falkensee wurde am Mittwoch in der Sitzung des Hauptausschusses der Siegerentwurf für den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses am Standort der alten Stadthalle vorgestellt. Die Perspektive des Preisgerichts schilderte Architekt und Jurymitglied Prof. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Winkens, der die Entscheidung auch fachlich begründete.

Sechs Arbeiten waren zu beurteilen, ein freies Raumprogramm unter Einbindung von Wohnen und Einzelhandel sowie dem Gutspark als wichtigem Ort waren die Vorgabe. Mit der vorderen Bauflucht war Bezug auf den Anger zu nehmen, die Falkenseer "Körnung" sollte deutlich werden, auch der Seegefelder Kirchturm galt wegen seiner Höhe als wichtiges Element der Umgebungsbebauung.

"Der Gewinner hat diese Punkte deutlich herausgearbeitet", erklärte Winkens. Einen zweiten und dritten Preisträger gebe es - obgleich in der Auslobung so vorgesehen - nicht.

Der Siegerentwurf sieht vier Einzelhäuser auf einem gemeinsamen Grundsockel vor. "Auch in Falkensee soll eine neuartige Qualität von Architektur Einzug halten."

Interessant sei laut Winkens die Typologie der Wohnungen, von denen die meisten über Eck belichtet sind. Dazwischen befinden sich einseitig ausgerichtete Appartements. Über ein Atrium von innen erschlossen, handele es sich um einen wirtschaftlichen Grundriss. Der Innenhof biete Raum für nachbarschaftliche Kommunikation und bilde die Basis für einen lebendigen Ort des Wohnens. In den einzelnen Gebäudeteilen erfolgt laut Entwurf eine großzügige Erschließung über Galerien mit Begrünung und überdachte Laubengänge.

"Die Gebäudekubatur ist etwas eigenwillig, weil wir die am Standort vorhandenen alten Bäume stehen lassen", erläuterte Preisträger Jörg Gaebel, der als freier Architekt seit 1993 in Falkensee tätig ist und für dieses Projekt mit dem Berliner Architekturbüro "Architektoniker" zusammen arbeitet.

Dennoch wird Barrierefreiheit gewährleistet sein, die Wohnungen sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet. An den Treppen im Außenbereich sind Rampen geplant, im Außenbereich führt ein Aufzug zum Plateau. Der Raum oberhalb des Erdgeschosses eignet sich zur Begrünung.

Das gesamte Gebäude ist mit einer Tiefgarage unterkellert, hier ist die Planung aber voraussichtlich noch zu überdenken. Kontrovers diskutiert wurde laut Winkens in der Jury auch die vorgesehene Durchwegung. So müsse noch geklärt werden, ob diese nur den Anwohnern oder auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde.

Kritisch wurde am Mittwoch die Planung eines fünften Obergeschosses betrachtet. "Wir schaffen damit einen Präzedenzfall für die Bahnhofstraße, das finde ich problematisch", wandte etwa Frank Barz (Linke) ein. Dies sah Anja Neupert von "Architektoniker" anders: "Das fünfte Geschoss ist ein Staffelgeschoss, deshalb zählt es nicht als Vollgeschoss." Damit bezog sie sich allerdings auf Berliner Baurecht.

"Wie klar ist es, dass die Entwürfe auch tatsächlich so umgesetzt werden? Wir haben bereits entsprechende Erfahrungen gemacht - die Enttäuschung über die Optik des neuen Gebäudes an der Bahnhofstraße wird in den sozialen Netzwerken deutlich", wollte Ursula Nonnemacher (Grüne/ABü) wissen. Zwei Regelungskreise gebe es dazu, erläuterte Bürgermeister Heiko Müller (SPD), nämlich den Bebauungsplan, über dessen Änderung ein Beschluss zu fassen sei, sowie den mit dem Investor zu schließenden städtebaulichen Vertrag. "Wir sollten aber keine falsche Erwartungshaltung aufbauen. Kein Entwurf wird 1 : 1 umgesetzt. Die Grundzüge können wir festlegen, aber es wird schlicht nicht möglich sein, jede Schraube, die da drin ist, im B-Plan festzuhalten. Was fixiert werden kann, ist etwa die Zurücksetzung des fünften Obergeschosses oder die farbliche Absetzung des Erdgeschosses, nicht aber die Schiebetüren vor den Fenstern", so der Verwaltungschef.

Die Perspektive Jörg Gaebels indes gibt Anlass zur Hoffnung: "Wir sehen die Gestaltung des Gebäudes ein Stück weit als Gegenstück zu dem, na, sagen wir, etwas sehr kompakten Gebäude neben der Volksbank."