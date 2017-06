Kracher nach dem Wolkenbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (RA) Der ganz große Satz gelang den Mädchen der Evangelischen Schule Neuruppin im Landesfinale zwar nicht. Denn der Sieg war ohnehin an eine der brandenburgischen Sportschulen vergeben. Doch mit ihrem dritten Platz verblüfften die WK-III-Mädchen am Donnerstag im Stadion Löwenberg.

Dabei fehlten Sportlehrer Olrik Priesemuth/Michael Landeck nach dem souveränen Erfolg im Regionalfinale des Bundeswettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" nun zwei Leistungsträgerinnen: Marie Appenrodt sowie Pia Sperling sind zur Ostdeutschen Meisterschaft nach Brandenburg/Havel abgereist. Beide paddeln für den Neuruppiner Kanuverein. Dass das Evi über einen breiten Kader auf hohem Niveau verfügt, bestätigten die zehn Mädchen auf der Anlage in Löwenberg.

Schnell zog die Sportschule Potsdam nach den ersten von sieben Disziplinen auf und davon. Am Ende hatten die besten brandenburgischen Leichtathletik-Talente satte 600 Zähler Vorsprung auf die Cottbuser. Lange schnupperten die Neuruppiner sogar an Silber. Im Ballwurf überzeugte das Duo Alica Adigun-Martins/Carolin Gaetke. Letztere übertraf ihre Bestmarke um fünf Meter (siehe Kurzinterview) auf 53,50Meter. Das war hinter Alyssa John aus Potsdam (56,50) die zweitgrößte Weite. Alica haderte zunächst mit den Bällen, kratzte dann aber mit einer klasse Leistung im letzten Versuch an der 50-Meter-Marke. Beide brachten gemeinsam 1104 Punkte in die Wertung - im Durchschnitt waren 1000 pro Disziplin angepeilt. Im Weitsprung kamen Chinh Nguyen (4,82) und Jenna Dorst (4,65) auf 1040 Zähler. Den dritten Startplatz pro Team nahm Ricarda Baum ein. Ihre 4,21 Meter sind der Streicher, weil nur zwei Ergebnisse in die Wertung kommen. Im Hochsprung (1010 Punkte) verpasste Pauline Schubach die 1,50 Meter, Annabell Leifert und Mira Holt-Grieb nahmen diese Höhe jedoch. Herausragend bewältigte die erste Neuruppiner Staffel ihre 4 mal 75 Meter: 39,23 Sekunden (1105Punkte) und sogar eine Hundertstel eher im Ziel als die Sportschülerinnen aus Cottbus.

Das war noch ein sportlicher Kracher hinter einem langen Tag. Mehrere Kracher hatte es zwei Stunden zuvor gegeben, als ein Gewitter hereinbrach und die Turnierleitung zu einer Unterbrechung veranlasste. Um elf Kelvin fiel die Lufttemperatur innerhalb weniger Minuten.