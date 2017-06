Minenräumer der Nachkriegszeit

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Gedenkstätte Seelower Höhe lädt am Sonnabend ab 10 Uhr zu einer Filmvorführung und einem Zeitzeugengespräch zum dänisch-deutschen Antikriegsfilm "Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit" ein. Von 11.50 Uhr bis 12.30 Uhr gibt es ein Gespräch mit dem Seelower Fritz Sauer. Der Zeitzeuge, Jahrgang 1928, berichtet von seinem Einsatz als Minenräumer unmittelbar nach Kriegsende 1945.

Auch der Film beleuchtet die unmittelbare Nachkriegszeit. Für elf junge Deutsche liegt der Frieden jedoch in ferner ungesicherter Zukunft. Als letztes Aufgebot des NS-Regimes wurden die Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren für den "Volkssturm" rekrutiert. Nun sollen sie als Kriegsgefangene an der dänischen Nordseeküste Zehntausende deutscher Landminen räumen - mit bloßen Händen, nur flüchtig angelernt und ohne ausreichende Verpflegung. Ein Himmelfahrtskommando, das von dem dänischen Feldwebel Carl Rasmussen, einem vom Hass auf die ehemaligen Besatzer erfüllten Mann, unerbittlich vorangetrieben wird.

Doch als einer der Jungen bei einer missglückten Minenentschärfung stirbt, erwachen in Rasmussen Zweifel an seinem Auftrag. Und je länger er die Not der Gefangenen miterlebt, desto mehr weicht seine Feindseligkeit der Erkenntnis, dass er es fast noch mit Kindern zu tun hat, die selbst Opfer des Krieges geworden sind.