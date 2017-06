Historischer Pfad durch das Dorf

artikel-ansicht/dg/0/

Badingen (SZ) Eine ungewöhnliche Idee hatten die Badinger Vereine: Sie laden zu einem historischen Rundgang durch ihr Dorf ein, der am Sonnabend an die urkundliche Ersterwähnung vor 750 Jahren erinnert. An vielen Stellen im Dorf erinnern Tafeln mit Wort und Bild an die wechselvolle Geschichte des Orte. Denn vielen Gebäude sieht man es aber heute nicht mehr an, welche Funktionen sie im früheren Dorfleben hatten. Aus dem ehemaligen Schul- und Küsterhaus ist längst ein schmuckes Fachwerkhaus zum Wohnen geworden. Das Gebäude, das 1910 entstand, beherbergte nach 1945 neben Wohnungen auch den Rat der Gemeinde, die Gemeindeschwesterstation und die Gemeindebibliothek, heißt es auf dem Schild, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgestellt wurde. Seit 1990 aber befindet sich das Haus ausschließlich im Privateigentum. Auch an die ehemalige Stellmacherei, aus der später ein Kaufladen wurde, oder das frühere Schulzenamt, das seit 1698 nachweislich von der Familie Gutschmiedt bewohnt wird, erinnern die Badinger.