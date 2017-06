Wie der Stahl eine ganze Stadt prägt

artikel-ansicht/dg/0/

"Stahl war der Ursprung für die Entwicklung des Industriestandorts und der Stadt Hennigsdorf", fasst Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) in einem Satz zusammen, wie eng Werk und Kommune verwoben sind. Er steht dabei an diesem Donnerstag vor dem Rathaus im Regen. Für die Eröffnung der Ausstellung "100 Jahre Stahlproduktion in Hennigsdorf" hätte nicht nur er sich besseres Wetter gewünscht.

Sieben Jahre, nachdem die AEG ihr erstes Werk - den heutigen Bombardier-Standort - gegründet hatte, wurde 1917 und damit mitten im Ersten Weltkrieg der Grundstein fürs Stahlwerk gelegt. In der Geschichte dieses Werkes spiegelt sich die eines Jahrhunderts wider. Dabei ist eines bemerkenswert: Ob Weimarer Republik, DDR-Diktatur oder das wiedervereinigte Deutschland - egal, wer politisch herrschte; wem der Druck zu groß wurde, gingen die Arbeiter auf die Straße. Das war beim 100-Tage-Streik 1929 ebenso wie beim Volksaufstand in der DDR im Juni 1953. Auch nach der demokratischen Wende wurden die Arbeiter nicht stiller. "Gegenüber der Treuhandanstalt herrschten Angst und Misstrauen", erinnert der Bürgermeister an die Zeit, als das Werk reprivatisiert werden sollte. Um einen Ausverkauf zu verhindern, besetzten die Arbeiter 1991 das Werk. Ein Vierteljahrhundert später bezeichnet Schulz den 1992 erfolgten Verkauf an die italienische Riva-Gruppe als "Glücksfall", wie er es am Donnerstag ausdrückte.

Das dürfte auch sein Vater, der anfangs erwähnte Peter Schulz, so sehen. Er war als damaliger Betriebsratsvorsitzender eingebunden in die Verkaufsverhandlungen und die Protestaktionen.

Der Bürgermeister ist stolz darauf, dass Hennigsdorfer Stahl noch immer einen guten Namen hat: "Es steht der Stadt gut zu Gesicht, Riva als Aushängeschild anzusehen." Die italienische Unternehmerfamilie sei nicht nur ein wichtiger, sondern auch ein verantwortungsvoller Arbeitgeber. "Hier paaren sich Qualifikation, Investition und soziale Verantwortung", lobt das Stadtoberhaupt. Seit 1992 habe Riva mehr als 280 Millionen Euro in den Standort gesteckt.

Dass sich die Hennigsdorfer bis in den Herbst hinein mit der Geschichte der Stahlproduktion vertraut machen können, haben sie Anke Kaprol-Gebhardt und ihrem Team des Stadtarchivs zu verdanken. "Das gesamte Bildarchiv lagert bei uns", begründet sie den Glücksfall, dass sie in die Schau viele bislang selten oder noch nicht veröffentlichte Fotos aufnehmen können. Dennoch ist sie sich sicher, dass alte Stahl-Hasen die Tafeln kritisch beäugen und feststellen werden: "Da fehlt ja so viel." Um 100 Jahre vollständig erzählen zu können, dafür reicht der Platz, den die zwölf Schaubilder bieten, einfach nicht aus.