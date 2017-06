Hebesätze für Steuern im hohen Bereich

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei der Höhe der Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer gehört Eisenhüttenstadt im Bundes- und Landesvergleich eher mit zur Spitzengruppe. Bei der Grundsteuer B, die auch auf Mieter umgelegt wird, befindet sich die Stahlstadt mit 2261 deutschen Städten mit einem Hebesatz von 445 von Hundert im Bereich zwischen 400 bis 499. Der Großteil der Städte - 7733 -liegt mit ihrem Hebesatz zwischen 300 und 399 von Hundert. Bei der Gewerbesteuer liegt Eisenhüttenstadt mit dem Hebesatz von 395 sogar im Hauptfeld. Bei dem Großteil von 9541 Städten im Bundesgebiet und 389 im Land bewegt sich der Hebesatz zwischen 300 und 399. Allerdings ist der Satz in Eisenhüttenstadt nicht weit entfernt von der Spitzengruppe. 16 Städte in Brandenburg setzen bei der Gewerbesteuer einen Hebesatz zwischen 400 und 499 an, teilte das Landesamt für Statistik mit.