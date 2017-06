Offis sucht Fotos für Wettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Stadtteilbüro offis ruft wieder Hobbyfotografen dazu auf, am Fotowettbewerb "GuckMal - DenkMal" teilzunehmen. Aus den besten Motiven wird ein Kalender entstehen. Das Motto in diesem Jahr lautet "GuckMal - DenkMal an Deine Stadt Eisenhüttenstadt ...ganz nach meinem Geschmack". Hinweise, wie das Motto umgesetzt werden kann, gibt das Team des "offis": "Woran haben Sie in Eisenhüttenstadt Geschmack gefunden, was haben Sie für sich entdeckt oder finden es gut? Wo ist der Ort in dieser Stadt, dem Sie am meisten Geschmack abgewinnen können? Was lässt Fremde schnell auf den Geschmack dieser Stadt kommen, wenn sie sie für sich entdecken? Wo und wie oder wann zeigt sich die Stadt von ihrer geschmackvollsten Seite?"