Spreebrücke fungiert als Riesen-Waage

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bei einer Langzeitmessung wird derzeit die Belastung der Spreebrücke in Fürstenwalde erfasst. "Das Bauwerk wurde quasi zu einer großen Waage umgebaut", teilte Cornelia Mitschka, die Sprecherin des Landesbetriebs Straßenwesen, auf Nachfrage mit. So lasse sich ermitteln, wie oft und mit welchem Gewicht Fahrzeuge das Bauwerk passieren, welche Spannungen dabei aufgenommen werden müssen und wie sich die Brücke verformt. Die Daten dienen zur Evaluierung der Tragfähigkeit. Darauf aufbauend könne die langfristige Erhaltungsstrategie für das Bauwerk festgelegt werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583415/

Unter der Spreebrücke befinden sich die Messeinrichtungen bereits seit November vergangenen Jahres. Anfang dieser Woche warteten zwei Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Berlin Kabel und Messfühler. Sie standen dazu auf der Hebebühne eines großen Brückenuntersichtgerätes, das bei Passanten für Aufsehen sorgte und mehrere Stunden lang eine der drei Fahrspuren der viel befahrenen Brücke blockierte.

Laut Cornelia Mitschka wird die Messeinrichtung "in ein paar Monaten" wieder abgebaut. Derartige Erhebungen finden nach ihrer Auskunft auch an anderen Bauwerken im Netz der Landesstraßen in Brandenburg statt - ebenfalls unter wissenschaftlicher Begleitung der TU Berlin.