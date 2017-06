Im Hintergrund werkeln 200 Helfer

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimtshal (MOZ) Es ist alles gerichtet, heißt es vom Organisationsteam des Werbellinsee-Triathlons der an beiden Tages des Wochenendes wieder viel Wettkämpfer nach Joachimsthal locken wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583417/

Zahlen spielen diesmal im Vorfeld eine große Rolle. So ist es die 25. Auflage des Wettkampfes in der Schorfheide. Und der Veranstalter meldet einen neuen Voranmelderekord - insgesamt 1155 Teilnehmer haben auf den fünf zur Verfügung stehenden Strecken Wettkampfdisziplinen angemeldet.

Besonders froh sind die Veranstalter, die pebe sport-Triathlonagentur, der Kreissportbund Barnim und die Partner für Gesundheit, darüber, dass sich im Jubiläumsjahr besonders viele kleine Wettkämpfer angemeldet haben. Waren sonst in der Klasse "für kleine Kids" (100 Meter Schwimmen, zwei Kilometer Rad und 400 Meter Laufen) in den Vorjahren etwa 15 bis 20 im und am Werbellinsee unterwegs, musste diesmal bei 40 Startern ein Meldestopp ausgesprochen werden. Der Wettkampf beginnt Sonnabend um 13.55 Uhr.

Ansonsten setzt man beim 25. Werbellinsee-Triathlon auf Bewährtes. Gleiche Streckenführungen, selbes Prozedere - so wie sich das die Sportler in den Vorjahren auch gewünscht haben und so wie es nun schon lange erfolgreich läuft.

Dafür sorgen im Hintergrund des Wettkampfes etwa 200 Helfer, die aus fast allen Ecken Brandenburgs und Berlin extra dafür angereist kommen. Darunter sind auch wieder Mitglieder des Technischen Hilfswerkes (THW) und von den Partner für Gesundheit.