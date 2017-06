Einführung ins Lesevergnügen

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Viele bunte Bücher aus der Bibliothek hol' ich mir nach Hause", sangen am Donnerstagvormittag im Großen Saal der Burg Storkow rund 60 Kitakinder, die ab September in die Schule gehen werden. Sie kamen aus der Storkower Altstadtkita, von den Storkower Strolchen und der Kita Frechdachs aus Friedersdorf bei Storkow.

Bei drei Veranstaltungen waren die Vorschulkinder in der Stadtbibliothek in die Bibliotheksbenutzung eingeführt worden und hatten dabei dieses Lied gelernt. Nun erhielten sie in einer vierten Veranstaltung von Roswitha Ackermann den Bibfit-Bibliotheksführerschein und den Bibliotheksausweis - "kostenlos, dank des Mittelstandsvereins der Stadt", wie die Leiterin der Bibliothek, Petra Kather, erklärte.

Zur Abschlussfeier wurden die Kids mit Theater belohnt. Vom Lingulino Theater Berlin, einem mobilen Theater für Kinder, waren Claudia-Maria Franck und Christine Feuerbach gekommen. Mit ihren drei Märchen von Tieren konnten sie sofort die Kinder in ihren Bann ziehen, wohl auch, weil sie diese direkt ansprachen: "Um welche Tiere es geht, könnt ihr selbst erraten, denn ihr seid ja schon belesen und schlau", weckten sie den Ehrgeiz.

Das Projekt Bibfit ist vom Borromäusverein Bonn entwickelt worden. Von ihm kamen auch die Rucksäcke mit dem Raben als Maskottchen darauf. Gleich zur ersten Bibliothekserkundungsstunde waren sie ausgeteilt worden, damit jedes Kind darin ein entliehenes Buch unbeschadet nach Hause tragen konnte.