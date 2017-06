Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die in Eisenhüttenstadt aufgetreten ist. "Eine Anwohnerin der Beeskower Straße erhielt am Mittwochvormittag einen Anruf eines angeblichen Sicherheitsdienstes", teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Der teilte der Frau mit, dass ihr ein Geldgewinn ins Haus stünde. Bevor dieser ausgezahlt werden könne, müsse sie aber Wertgutscheine kaufen. Die Frau kaufte für 700 Euro Gutscheine bei einer Drogeriekette. Doch sie sollte zusätzlich 1000 Euro zahlen. Ihr kamen Zweifel und sie wandte sich an die Polizei. Die Polizei mahnt, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein. "Glauben sie nicht an Gewinnversprechen, wenn daran noch Vorleistungen geknüpft sind", sagte die Polizeisprecherin.