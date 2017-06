Zeitreise mit Kultfaktor

artikel-ansicht/dg/0/

Mit seinem siebenten Sommerfestival kam der Berliner Roadrunner's Paradise Club 2003 nach Finowfurt. Inzwischen feiert eine Veranstaltungsgesellschaft mit Sitz in Schorfheide die 20. Ausgabe des Festivals im Luftfahrtmuseum. Die Highlights sind auch zum Jubiläum die Beschleunigungsrennen. Vor der Kulisse ausrangierter Flugzeuge und der charakteristischen Betonhangare sind alte Fahrzeuge und klassische Motorräder zu bestaunen. Erwartet werden mehr als 150 Fahrerinnen und Fahrer, die in mehreren Klassen gegeneinander antreten.

Am Sonnabend sind auf der Achtelmeilen-Strecke die Fahrzeuge und Motorräder bis Baujahr 1961 an der Reihe (Race 61). Am Sonntag folgt ein Showrennen mit Muscle Cars, Hot Rods, Straßenkreuzern und Pick Ups bis Baujahr 1976. Die Rennen beginnen samstags und sonntags jeweils gegen 13 Uhr.

Sound und Kultfaktor bestimmen aber nicht nur die US-Oldtimer der 30er- bis 70er-Jahre. Eine Händler- und Flaniermeile, Shelterpartys mit DJ's und vor allem Bands mit Rock'n'Roll-Power, Rockabilly-Spaß und Rhythm'n'Blues sorgen bis spät in die Nacht fürs passende Lebensgefühl. So stehen heute ab 16 Uhr The High Folks (Deutschland) auf der Jubiläumsbühne. Die Hauptbühne bespielen Texas Oil (Finnland, 21 Uhr) und The Baboons (Belgien, 22.30 Uhr). Nach Mitternacht sind die Spanier Dead Bronco im Airfield Casino sowie Lil'Sal & The Wildtones (Niederlande) im Roadrunners Shelter zu erleben. The Shelter Boys (Deutschland), Twisted Rod (Tschechien) und die Ringo Jets (Türkei) sind am Sonnabend die Acts auf der Hauptbühne, neben The Real Deal, Blisters'n'Gray, CC Jerome & The Jetsetters und Who Slapped Gene auf den anderen Bühnen. Auf der Jubiläumsbühne geht das Festival am Sonntag mit Roland Heinrich (12 Uhr) und The Mustards (15 Uhr) zu Ende.

Besucher zahlen für das Wochenend-Ticket 60 Euro, für Tagestickets am Freitag 25 Euro, am Samstag 35 Euro und am Sonntag 5 Euro. Nach der Diebstahlserie im vorigen Jahr weisen die Veranstalter auf einen Safewagen für Wertsachen hin.