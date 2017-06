Eigener Filmdreh und mit Holz arbeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Das Ferienlager in Müncheberg dauert vom 24. bis 28. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr, wobei die Teilnehmer sich selbst bekochen werden.

Anders als in Strausberg, wodie zwölf Teilnehmer derselben Altersgruppe verpflegt werden. In der Jugendbegegnungsstätte Domizil dreht sich vom 28. August bis 1. September, immer von 10 bis 17 Uhr, alles um das Thema Holz. Der Wilkendorfer Bildhauer Wolfgang Stübner wird ihnen zeigen, was man aus Holz machen kann und ihnen bei ihren eigenen Kunstwerken behilflich sein. Am 19. Juli findet ab 13 Uhr im Domizil ein Schnuppertag statt.

Natürlich werden auch Spiel und Spaß bei den vom Bildungsministerium geförderten Ferienprojekten nicht zu kurz kommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessenten melden sich bitte bei Madlen Eisenhardt, Tel. 03341 345554.