Treffpunkt Köhlerfest

Bad Freienwalde (MOZ) Zum 21. Köhlerfest mit Waldgottesdienst und anschließender Waldwoche wird am Sonntag auf das Gelände der Alten Köhlerei und der Waldgaststätte "Köhlerei" in Bad Freienwalde eingeladen.

Die Köhlerei ist seit Jahrzehnten nicht nur ein beliebter Rastplatz für Wanderer, sondern inzwischen generell und ganzjährig ein lohnendes Ausflugsziel auch für Familien und andere Gruppen. So wartet zum Beispiel gleich hinter dem Eingang der große Spielplatz unter Bäumen. Auch für Veranstaltungen wie etwa zur Eröffnung der Turmsaison ist auf dem Gelände ausreichend Platz. Jetzt im Juni steht dort jedoch alles Zeichen des Köhlerfestes. Und dann kommen meist mehrere Tausend Gäste aus nah und fern. Der erste Meiler wurde bereits am Montagmorgen entzündet. Das verschwelte Buchenholz wird dann am Sonntag zum Köhlerfest als Grillkohle angeboten.

Zum Auftakt um 13 Uhr steht wieder ein musikalischer Waldgottesdienst mit Pfarrer Björn Ferch auf dem Programm. Anschließend gegen 14 Uhr eröffnet Bürgermeister Ralf Lehmann die Waldwoche mit Veranstaltungen und Naturangeboten insbesondere für Kindergarten- und Grundschulgruppen, dem Wahrnehmungsfest für Menschen mit Behinderungen oder auch dem Tanztee. Danach treten das Jugendorchester Bad Freienwalde (14.10 Uhr) und die Tanzgruppe Dannenberg (15.20 Uhr) auf. Premiere und Höhepunkt zugleich dürften die Alphornbläser aus Berlin sein, die ab 16.30 Uhr zu erleben sind.

Um 17.30 Uhr ist die Auswertung der Wettbewerbe vorgesehen. Eine Stunde später wird ein weiterer Meiler angesteckt. Dazu hat sich erstmals auch Peter Feldmer angekündigt, Vizepräsident des Europäischen Köhlervereins aus Hasselfelde im Harz. Der Verein versteht sich als Dachverband der Köhler und Teerschweler, der Köhlervereine und der Freunde sowie Unterstützer des traditionellen Köhlerhandwerkes in Europa. Köhlerhandwerk und Teerschwelerei wurden 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen. Wer mehr darüber beziehungsweise den Europäischen Köhlerverein erfahren möchte, wird im Internet unter www.europkoehler.com fündig.

Doch zurück nach Bad Freienwalde. Die Jagdhornbläsergruppe Oderbruch gestaltet dann um 19 Uhr den Zapfenstreich und damit Ausklang des Köhlerfestes, das durch die Stephanus-Werkstätten als Betreiberin der Waldgaststätte "Köhlerei", die Stadt Bad Freienwalde, dem Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) und dem Landesforstbetrieb Forst Brandenburg organisiert wird. Moderiert wird die Veranstaltung diesmal von Roman Burwig. Die musikalische Begleitung liegt in den Händen von Frank Sämann. Die Stephanus-Werkstätten bieten Eigenprodukte an, zudem gibt es einen Regionalmarkt. Neben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald präsentiert sich auch wieder die Feuerwehr Bad Freienwalde. Schminken, Basteln, Zeichnen, Korbflechten und Reiten zählen zu den weiteren Angeboten. Zur Stärkung warten Kaffee und Kuchen, darunter auch deftiger Flammkuchen und Waffeln, Miniköhlerbrot aus dem Backofen, Wildschwein aus der Grube sowie Kesselgulasch aus der Gulaschkanone.