Pokal und Kreismeister im Doppelpack

Aus Sicht der Trainer und Betreuer haben zwei Spiele herausgeragt, die auf die Qualität der Mannschaft hinweisen. Zum einen die Auswärtspartie gegen den damals ungeschlagenen Rot-Weiß Friedland. "Die Frankfurter hatten 12:11 zur Halbzeit geführt und in letzter Sekunde vor dem Abpfiff ein Gegentor zur 25:26-Niederlage gefangen. Aber es war spielerisch die beste Begegnung. Die Jungs mussten weit über sich hinausgehen", beschreibt Betreuer Torsten Wilke.

Beispielgebend sei auch das Auswärtsspiel bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf gewesen, ein Gegner, der von der Spielanlage schwer zu händeln sei. Dort lagen die Frankfurter zur Halbzeit mit 9:14 zurück und drehten die Partie kämpferisch und spielerisch stark zum 23:23.

Eine starke Deckung und schnelles Umschaltspiel mit erfolgreichem Abschluss seien in der Mannschaft besonders hervorhebenswert gewesen. Zum Ende der Saison kassierte die Mannschaft, zu der 16 Jungen (Jahrgänge 2002/03) gehörten, in der Kreisliga D ihrer Altersklasse die wenigsten Gegentore.

"Das Interesse der Jungen am Handball und ihr Trainingsfleiß waren herausragend. Gefehlt hat nur, wer krank war. Man hat nicht gemerkt, dass sie mal keinen Bock hatten, wie man es in ihrem Alter manchmal vermutet", war Trainer Marko Zibell, der bis dato nur ältere Jungen trainiert hatte, begeistert. Auch die Entwicklung der Nachwuchshandballer spielerisch und in der Mannschaftsleistung war augenscheinlich. "Sie sind ruhiger im Umgang miteinander geworden, zeigten sich fair und haben Respekt voreinander und vor der Leistung des anderen", führt Zibell weiter aus.

Die nächste Saison wird einen gravierenden Umschwung bringen. Sechs Jungen wechseln in die B-Jugend, sieben kommen aus der D-Jugend hoch. "Dann wartet vor uns die Aufgabe, aus den Kindern eine Mannschaft zu formen, die wieder gemeinsames Verständnis für den Handball entwickelt", schaut Wilke voraus.

C-Jugend: Leonard Wilke, Jakub Krzyskow - Marvin Thiele, Paul Haustein, Krzysztof Zdunezyk, Eric Schlafke, Jörn Knobelsdorf, Franz-Werner Blenck, Boris Krstic, Hans-Christian Wessely, Veith Kaspar, Max Walter, Daniel Platkevicius, Jakub Slawinski, Daniel Domke, Phillip Hoffmann - Trainer: Marko Zibell - Betreuer: Torsten Wilke, Björn Zibell

1. HSC 2000 Frankfurt20 600:34333: 7

2. Jahn Bad Freienwalde20 683:42532: 8

3. OSG Fredersd.-Vogelsd.20 624:36832: 8

4. Rot-Weiß Friedland20 693:51629:11

5. MTV Altlandsberg20 574:47326:14

6. Neuenhagener HC19476:35822:16

7. Grünheider SV II19 384:53912:26

8. SV Petersh./Eggersd.20461:56112:28

9. Neuenhagener HC II20 316:5818:32

10. Stahl Eisenhüttenstadt20 364:6528:32

11. HSV Müncheb./Buckow20 247:6064:36