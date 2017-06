Zwei Geburtstage in einem Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen Nachmittag zum Innehalten, Zurückblicken und zum Austausch vieler guter Erlebnisse versprach Carola Frendel, die Geschäftsführerin des AWO Kreisverbandes Eisenhüttenstadt. Und der wurde es auch, als am Mittwoch Erzieher der Kita Kinderland, ehemalige Mitarbeiter der Einrichtung, Vertreter der AWO, der Stadt, vom Jugendamt und weitere Gäste in der Aula der Erich-Weinert-Grundschule für eine Feierstunde zusammenkamen. Anlass waren zwei Jubiläen: Die Kindertagesstätte in der Heinrich-Heine-Alle wird 60 Jahre alt, zudem hat die Arbeiterwohlfahrt vor 25 Jahren die Trägerschaft des Hauses übernommen.

"Die Feier dient in erster Linie der Würdigung der Arbeit unserer Mitarbeiter", erzählt Sylvana Stannek, die amtierende Kita-Leiterin. Sie hat die Feierstunde organisiert. Besonders freut sie sich, dass sie die Sängerin Jenny K. für das Programm engagieren konnte. "Jenny war einst Kita-Kind bei uns", begründet sie. "Eine meiner Erzieherinnen damals hieß Gisela, die habe ich heute wiedergetroffen", freut sich die inzwischen 29-jährige Sängerin. Ihre ersten Schritte mit der Musik habe sie in der Kita Kinderland gemacht.

Auch Musikschüler und das Tanzensemble "kuz" tragen an dem Nachmittag zu Kurzweil und Unterhaltung bei. "Die Kollegen sollen sich auch mal zurücklehnen dürfen. Deshalb bekommen sie ihre eigene Feierstunde", erklärt Sylvana Stannek. Am 19. Juli werde es darüber hinaus ein großes Kinderfest in der Kita geben. Da seien dann alle Mitarbeiter im Einsatz, um den Besuchern von 15 Uhr bis 18 Uhr einen bunten Nachmittag zu bieten.

Der unermüdliche Einsatz der Erzieher ist es auch, den Gudrun Sommer, die Vorsitzende des AWO Kreisverbandes Eisenhüttenstadt, am Mittwoch würdigt. Jedem Kita-Mitarbeiter überreicht sie ein Geschenk - jenen, die schon 25 Jahre und länger dabei sind und auch den ganz jungen Kollegen. Jung und Alt würden in der Kita zusammen dafür sorgen, dass sich die Kinder wohlfühlen und dass immer wieder neuer Schwung in den Alltag kommt. Und damit habe die Einrichtung auch heute noch ein wenig den Charakter des Generationenhauses, zu dem es die AWO in den 1990er Jahren gemacht hatte, als es unter dem Dach in der Heinrich-Heine-Allee 6 unter anderem auch eine Seniorenbegegnungsstätte gab.