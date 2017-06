Unwetter toben in der Nacht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (dpa) Es donnert, blitzt und schüttet wie aus Eimern - wieder einmal. Auch in der Nacht kam das Wetter über Berlin und Brandenburg nicht zur Ruhe. In Kreuzberg wurde ein Mann unter einem Baum eingeklemmt und verletzt. Flüge und Züge fielen aus.

Schwere Unwetter haben in der Nacht zum Freitag erneut Berlin und Brandenburg heimgesucht. Ein Fahrradfahrer ist am späten Donnerstagabend in der Urbanstraße unter einem umstürzenden Baum eingeklemmt und verletzt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte mussten ihn befreien und in ein Krankenhaus bringen. Auf einigen Straßen stand das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch. Die Feuerwehr rechnete am Morgen mit weiteren vollgelaufenen Kellern. Auch Flug- und Zugverkehr waren betroffen.

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es in der Nacht zum Freitag erneut zu Flugausfällen und Verspätungen. Die Auswirkungen könnten auch am Freitagmorgen zu spüren sein, teilte die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH auf Twitter mit. Am Nachmittag war nach ersten Einschränkungen der Flugverkehr zunächst wieder angelaufen.

Am Donnerstag hatten zudem umgestürzte Bäume im Norden beinahe alle ICE-Strecken - auch nach Berlin - lahmgelegt, wie eine Bahnsprecherin in Berlin berichtete. Die Strecken Hamburg-Berlin und Hannover-Berlin wurden am Abend wieder freigegeben.

Heftige Unwetter sind am späten Donnerstagabend auch über Brandenburg hinweggezogen, haben dort aber verhältnismäßig wenig Schaden angerichtet. Die Polizei musste insgesamt zu 18 Verkehrsunfällen ausrücken, wie ein Sprecher sagte. Sechs Menschen verletzten sich dabei leicht.

Bereits am Donnerstagnachmittag war ein Unwetter über die Region gezogen und hatte die Feuerwehr in Atem gehalten. In Berlin-Kreuzberg war ein Baum auf einen fahrenden Lastwagen gefallen, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. In der Wilhelm-Kuhr-Straße in Gesundbrunnen kam es vermutlich durch Blitzeinschlag zu einem Brand im Dachgeschoss eines Seniorenheims. Zwei davon betroffene Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden.

Wegen Unwetterschäden und den notwendigen Aufräumarbeiten sollte der Schlossgarten Charlottenburg bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben. Im Park hätten vielfach die Kronen und das Geäst von Bäumen gelitten, sagte ein Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Donnerstag. Das Schloss Charlottenburg ist hingegen weiter für den Besucherverkehr geöffnet.