Ostrock und DDR-Balladen in Kienitz

Kienitz (MOZ) Die Gruppe "Die Zunft" gastiert am Sonntag unter dem Projektnamen "Ostwind" um 15.30 Uhr im Cafe "Himmel und Erde" in Kienitz. Sie gehen der Frage nach, ob es möglich ist, 40 Jahre DDR-Musikgeschichte in einem zweistündigen Programm zusammenzufassen. Die Zunft-Musiker spielen Lieder aus der Rock- und Popgeschichte der DDR. Bekanntere Titel von Bands wie Silly, City, Karat oder die Puhdys werden ebenso erklingen wie Veronika Fischer, Gundermann oder Renft.