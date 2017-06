Im Rhythmus der Trommeln

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Klatschen, stampfen, trommeln in einem Rhythmus, der alle mitreißt - das erlebten am Mittwoch Nachmittag viele Kinder und Erwachsene beim Konzert "We got rhythm" der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule "Friedrich Wilhelm von Redern" in der Angermünder Klosterkirche. Die Trommelklassen der Puschkinschule und und Percussionschüler der Musikschule entführten temperamentvoll in die Welt der Trommelklänge und heizten die Stimmung richtig an. Zwischen der Musikschule und der Puschkinschule gibt es seit vielen Jahren eine enge Kooperation. Beide arbeiten im Projekt "Klasse. Musik!" und betreuen im Tandem Singklassen und eben auch die Trommelklassen.

Die zeigten jetzt, was sie gemeinsam bei ihren Lehrern Siegfried Soldan, Leiter der Puschkinschule, und Martin Osiecky sowie Corina Linn, Percussion-Lehrer an der Musikschule, gelernt haben. Trommeln ist nicht nur Rhythmus. Trommeln fördert auch die Konzentration und das Selbstbewusstsein. Die stillen, zurückhaltenden Kinder werden mutig und kommen aus sich heraus. Die wilden und lauten Kinder fügen sich bereitwillig in die Gemeinschaft, weil man genau aufeinander hören muss und erst im Zusammenspiel ein stimmiger, mitreißender Klang entsteht. Das schafften die Kinder bei ihrem Konzert im Kloster im Handumdrehen, sodass am Ende niemand still sitzen blieb. Eltern, Großeltern, Geschwister, aber auch interessierte Musikfreunde feuerten die jungen Trommler an und spendeten begeistert Beifall. Diese Klassenvorspiele in historischen Gebäuden Angermündes sind in der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule schon Tradition.

Am 6. Juli gibt es dann wieder das große gemeinsame Schuljahresabschlusskonzert unter dem Titel "Schlussakkord", das Instrumentalschüler, Solisten, Ensembles und Chöre bestreiten und auch die Lehrer mit eigenen Darbietungen bereichern. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Marienkirche.

Am 7. Juli um 16 Uhr sind noch einmal die Kinder der musikalischen Früherziehung in der Aula des Einstein-Gymnasiums zu erleben. Und am 8. Juli um 15 Uhr gestalten die Musikschüler als Solisten und in Ensembles in der Dorfkirche in Neukünkendorf ein unterhaltsames Familienkonzert von Klassik bis Pop.

Zu allen Konzerten ist der Eintritt frei. Spenden sind für weitere Projekte der Musikschule und Konzerte erwünscht.