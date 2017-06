Öffentliches WC wieder nutzbar

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das öffentliche WC an der Müncheberger Straße ist repariert und wieder nutzbar. Die Anlage am Parkplatz ist in der Vergangenheit immer wieder Angriffsziel von Vandalen gewesen. Allein im vergangenen Jahr hatte es fünf solcher Übergriffe gegeben.