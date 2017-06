Party-Genehmigung kam 19.30 Uhr

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Konzert der Berliner Indierock-Band Kensington Road ging am Mittwochabend der Viadrina Day zu Ende. Mehrere hundert Besucher feierten da noch beim Sommerfest ausgelassen auf dem Campus vor dem Audimax. Den ganzen Tag über besuchten laut Uni-Pressesprecherin Michaela Grün bis zu 4000 Frankfurter und Gäste die Geburtstagssause an der Viadrina - mit dem Tag der offenen Tür, einem bunten Familienfest und vielen Konzerten.

Entsprechend freudestrahlend betrat Uni-Präsident Alexander Wöll - dem Wetter angemessen in kurzer Jeanshose und Karohemd - gegen 21 Uhr die Konzertbühne, neben ihm Oberbürgermeister Martin Wilke und Asta-Chef Florian Blume. Der allgemeine Studierendenausschuss hatte das Sommerfest federführend organisiert. "Ich bin total begeistert, was die Studis und vor allem der Asta hier heute auf die Beine gestellt haben - Glückwunsch zu so einer tollen Party", schwärmte Wöll. Auch der OB freute sich "über so viele junge Menschen" an einem Mittwochabend in der Innenstadt. Und natürlich auch darüber, dass Frankfurt seit nunmehr 25 Jahren wieder Universitätsstadt ist - noch dazu eine der internationalsten. "Toll, dass ihr euch für Frankfurt entschieden habt und ihr euch für die Stadt einbringt."

Florian Blume gab den Dank an die Verwaltung zurück. "Dort wurden heute ganz schön viele Überstunden für uns gemacht", meinte Blume, womit er vor allem die Mitarbeiter im Rechts- und Gewerbeamt meinte. Gegen Mittag war im Verwaltungsgericht Frankfurt ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz eingegangen. Hintergrund war ein Lärmschutzanliegen. "Ein Anwohner wollte, dass nach 22 Uhr nicht auf dem Campus weitergefeiert wird", erklärte Gerichtssprecher Karsten Diesel. "Vor einer Entscheidung mussten alle Beteiligten angehört werden, also sowohl die Stadt als auch die Universität". Nach dem Eingang der Stellungnahmen habe das Verwaltungsgericht gegen 19.30 Uhr grünes Licht für die Konzerte am Abend gegeben, die bereits im Vorfeld unter Auflagen genehmigt worden waren. So musste laut Karsten Diesel beispielsweise die Bühne in Richtung Audimax stehen und die Lautstärke nach 22 Uhr etwas heruntergedreht werden.