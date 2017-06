Pokal im fünften Anlauf geholt

artikel-ansicht/dg/0/

Passow (MOZ) Mit geschwellter Brust sind die Passower Teilnehmer am Bundeswettkampf der Jugendfeuerwehren aus Brieselang heimgekehrt. In der Tasche hatten sie den Pokal für den Vizelandesmeister, mit dem sie vorher nicht rechnen konnten. "Im fünften Anlauf hat es geklappt", freut sich der Amtsjugendfeuerwehrwart Mike Lieske.

Er gehörte am Wochenende zu den Begleitern der elf Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren, ebenso wie Jugendwart Toni Wosniack, die Betreuerin Dajana Nulle und Dennis Meckelburg als Vertreter von der Feuerwehr Hohenselchow, die bereits zweimal Landesmeister war.

Seit März hatte sich der Passower Nachwuchs auf den Bundeswettkampf vorbereitet. Jeden Freitag war Training. Die Anforderungen haben es in sich, berichtet Toni Wosniack. "Die Teilnehmer mussten auch nach der Schule viel lernen, sich die Einsatzbefehle und Handlungsabläufe einprägen."

Anders als beim Löschangriff Nass und der Stafette bei den regionalen Wettbewerben geht es hier um Brandbekämpfung mit drei Rohren ohne Wasser und den Aufbau eines Löschangriffs mit bestimmten Befehlen. Ein Gruppenführer gibt den neun Leuten einer Gruppe die Befehle. "Ziel ist es, möglichst schnell und fehlerfrei zu sein und von den 1000 Punkten beim Start, so viele wie möglich zu behalten", erläutert der Jugendwart. Soweit der A-Teil. Im B-Teil waren ein 400-Meter-Hürdenlauf zu absolvieren, bei verschiedenen Übungen Strahlrohe zu verbinden, einen C-Schlauch einfach aufzurollen und eine Feuerwehrleine durch ein acht Meter entferntes Ziel zu werfen. Das alles mit einer Zeitvorgabe nach dem Gesamtalter des Teams.

Im Training habe nicht immer alles geklappt. "Wir hatten sie Strategie, bestimmte Fehlerpunkte einzustecken, weil einige unserer Leute zu klein waren für bestimmte Übungen. Aber genau die haben im Wettkampf geklappt", schildert Toni Wosniack.

Beinahe wäre es mit dem vorderen Platz allerdings noch schief gegangen, denn die Passower hatten die falschen Schuhe an, was Punktabzug gegeben hätte. Die Jugendfeuerwehr aus Krenzlin half aus. Ein Schreckmoment war auch die Verletzung von Fabian Lieske (11 Jahre) im Probelauf. Für ihn sprang Cassandra Nulle in die Bresche, die ihre Sache prima machte, obwohl die diese Position nicht geübt hatte.

Der zweite Platz im Land bedeutet nun Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Die findet vom 7. bis 10. September in Falkensee statt. Bis dahin wird, einschließlich der Sommerferien, stramm geübt. Und auch die richtigen Schuhe werden da sein. Das Ziel: "Wir wollen nicht Letzte und nicht disqualifiziert werden", so Toni Wosniack.

Zum erfolgreichen Team in Brieselang gehörten: Sarah Pitschat, Hannes Schmidt, Cassandra Nulle, Fabian Lieske, Niklas Friese, Philipp Marx, Sarah Sachtleben, Lucy Müller, Maurice Orfert, Victoria König und Jessica Lenz.