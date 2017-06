Puppentheater zum Mitmachen

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Am Sonnabend gastiert das Edertaler Puppentheater Heiner Frank in Lieberose mit einer Märchenstunde. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im Saal des Bürgerzentrums Darre im Lieberoser Schlosshof. Die aktive Teilnahme der Kinder sei erwünscht, die Puppen können angefasst und erlebt werden, es handele sich also um eine kindgerechte und pädagogisch wertvolle Aufführung, teilt der Förderverein Lieberose als Veranstalter mit. Der Eintritt kostet für Kinder 1 Euro, für Erwachsene 2 Euro.