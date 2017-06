Wenn die Ängste zu stark werden

artikel-ansicht/dg/0/

Mit diesem Bild stieg Heike Lampe am Mittwochabend in ein Thema ein, "welches wir alle kennen - Angst". Im Rahmen der neunten Brandenburger Hospizwoche, in Märkisch-Oderland vom Hospiz- und Palliativberatungsdienst ausgerichtet, hat die Psychologin der Station Hämatologie/Onkologie im Berliner Urban-Krankenhaus darüber aufgeklärt, mit welchen Methoden und Verhaltensweisen Menschen Ängsten begegnen können. Insbesondere Menschen, die durch unheilbare Krankheiten vor dem Ende ihres Lebens stehen. In der Wriezener Tagespflegestätte "Bergamotte" hatte sich dafür der Raum mit Leidtragenden, Pflegekräften, Hospizhelfern und anderen Interessierten gefüllt.

"Angst ist nichts Außergewöhnliches, sondern ein zutiefst menschliches Thema", sagte Heike Lampe. Auf der onkologischen Station treffe sie immer wieder Menschen, die ganz unterschiedlich mit ihren Schicksalen umgehen. "Wir haben gerade eine Frau, die sehr religiös ist und darin ihre Kraft findet, obwohl es für sie nicht sehr gut aussieht", sagte Heike Lampe.

Angst empfinde zwar jeder, sie sei aber immer anders ausgeprägt, bestätigten auch die Mitarbeiter der Tagespflege. "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft", sagte Heike Lampe. "Wir lernen schon sehr früh, Leistungen zu erbringen, selbstständig zu sein und wenig Abhängigkeiten zu anderen zu haben", so die Psychologin. Dieses festgesetzte Bild erschwere es dann allerdings, sich Hilfe zu holen, wenn eine schwere Krankheit ausbreche. "Viele wollen ihren Angehörigen dann nicht zur Last fallen oder die Hilfe von anderen annehmen", so Heike Lampe.

Genau das Gegenteil helfe allerdings, die Ängste zu nehmen. "Außenstehende helfen, sich zu sortieren, zu verstehen und die Gefühlswelt aufzufangen", verwies sie auf die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizhelfer, die Sterbende und deren Angehörige auf ihrem letzten Weg begleiten. Ruhe, Geduld und Verbundenheit seien in dieser Phase entscheidend, um das Schicksal anzunehmen.