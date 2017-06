Bei Kiefernzwergen die Wogen geglättet

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In der Kita "Kiefernzwerge" scheinen die Wogen zwischen den Eltern und dem Träger, der DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree, wieder geglättet. Im Mai hatte der Elternausschuss in einem öffentlichen Aushang dem Träger vorgeworfen, es werde die Aufsichtspflicht der Kinder wegen mangelnden Personals verletzt. Darüber berichtete das Oder-Spree-Journal am 10. Mai in einem Artikel.