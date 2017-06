Zehn Taufen unter freiem Himmel

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Tauffeste an besonderen Orten finden am Sonnabend an fünf Orten im evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree statt. Insgesamt liegen dafür mehr als 50 Anmeldungen vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu den Täuflingen gehören sowohl Kleinkinder als auch Erwachsene.

"Zehn Personen, acht Kinder und zwei Erwachsene, wollen unserer Einladung hier in Frankfurt folgen", sagt Pfarrerin Irene Brockes. Der Freiluft-Gottesdienst beginnt um 15 Uhr am Amphitheater auf dem Ziegenwerder. Getauft werde klassisch mit Kanne und Taufschale, in der Oder untertauchen wolle niemand, so die Pastorin. Dennoch sei die Oder eine schöne Kulisse und erinnere auch an die Taufe Jesu Christi im Jordan. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von den Bläsern aus Frankfurt und Müllrose. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Teilnehmer und Gäste an eine Festtafel mit Kaffee und Kuchen eingeladen, zudem gibt es Spiel- und Bastelangebote für Kinder. Bei schlechtem Wetter kann in die St.-Gertraud-Kirche ausgewichen werden.

Die festliche Gestaltung des Tauffestes und das gemeinsame Erleben mit anderen sollen für die Getauften eine besondere Erfahrung und Erinnerung sein, die ihnen in guter Erinnerung bleibt und für ihr Leben Kraft gibt. Sie sind wie alle Gottesdienste öffentlich. "Wer dabei sein möchte, ist also herzlich eingeladen, sich mit zu freuen, wenn Menschen sich für ein Leben mit Gottvertrauen entscheiden", sagt Irene Brockes.

Das größte Tauffest findet übrigens in Diensdorf am Strand des Scharmützelsees statt, mit 27 Teilnehmern. Am Werlsee in Grünheide werden acht Menschen getauft. Kleiner sind die Gottesdienste in der Müncheberger Stadtpfarrkirche mit sechs Täuflingen und in der Marienkirche in Wriezen mit einem Teilnehmer.

Der Termin für die Tauffeste wurde mit Bedacht gewählt. Die christlichen Kirchen feiern am 24. Juni den Johannestag. Zur Sommersonnenwende erinnert dieser Tag an die Geburt Johannes des Täufers, der nach der biblischen Erzählung ein halbes Jahr vor Jesus zur Welt kam. Als Erwachsener rief er als Bußprediger die Menschen dazu auf, ihr Leben zu ändern und taufte sie im Jordan als Zeichen, dass sie ein neues Leben begannen. Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen.