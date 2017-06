Giftfässer abtransportiert

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelentsorgungsdienst ist beendet: Das defekte, dampfende Fass, in dem sich eine noch unbekannte, ätzende Säure befindet, hat am Donnerstag Fürstenwalde verlassen. "Der Transport befindet sich auf dem Weg nach Munster in Niedersachsen, wo die Flüssigkeit vernichtet wird", teilte Fürstenwaldes Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher auf Nachfrage mit. In dem Spezialfahrzeug, das von der Polizei eskortiert wird, befinden sich insgesamt fünf gefüllte 270-Liter-Fässer. "Die intakten sind aber ungefährlich", erklärt Malcher. Nach ersten Erkenntnissen sind sie 60 bis 70 Jahre alt.