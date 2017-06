Ermittlungen nach dem Todesfall

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz/Bernau (MOZ) Nachdem am Liepnitzsee am Dienstag eine 44-jährige Frau von einem herabstürzenden Ast erschlagen wurde, führt die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Das bestätigte am Donnerstag der Bernauer Bürgermeister André Stahl (Linke). Wie er weiter sagte, nimmt die Stadt das tragische Unglück zum Anlass, sämtliche Abläufe innerhalb der Verwaltung zu überprüfen. "Obwohl ich davon ausgehe, dass an Wanderwegen und Rastplätzen die Bäume in der Vergangenheit regelmäßig begutachtet wurden, wird dies jetzt noch einmal geschehen", kündigte Stahl in einer ersten Reaktion an. Krisenmanagement setzt auch in der Wandlitzer Verwaltung ein. So bekräftigt der Wandlitzer Baumsachverständige Heiko Schult, der tragische Unfall werde demnächst mit Mitarbeitern des Bauhofes intensiv ausgewertet. "Wir nehmen dieses Unglück sehr ernst und werden prüfen, inwieweit wir auf unseren Flächen reagieren müssen. Beispielsweise stellt sich die Frage, ob wir die Kontrollen intensivieren müssen." Wie Schult weiter sagt, verfügt der Wandlitzer Bauhof über zwei Mitarbeiter, die als zertifizierte Baumsachverständige mit entsprechender Fachkenntnis ausgestattet sind.