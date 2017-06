Verständnis und Frust nach Kreistagsentscheidung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Dass es der Barnimer Kreistag mehrheitlich abgelehnt hat, die etwaige Übernahme der Finowkanal-Schleusen in kommunale Regie schon jetzt mit der Zusage zusätzlicher Zuschüsse zu erleichtern, wird von den direkt und indirekt Beteiligten unterschiedlich bewertet. Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, als Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal Verhandlungsführer bei den Gesprächen mit dem Bund, findet es in erster Linie wichtig, dass der Kreistag erklärt habe, grundsätzlich zu einer Unterstützung bereit zu sein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583446/

"Letztlich wollen sich die Kreistagsmitglieder, bevor sie Aussagen über konkrete Zahlungen treffen, genau informieren", betont das Stadtoberhaupt. Dafür sei die Arbeit an der Umsetzungskonzeption, die von Vertreter der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung, des Landkreises Barnim und der Stadt Eberswalde geleistet werde, die richtige Basis. Das Dokument solle bis September vorliegen, dann werde weiterverhandelt.

Hingegen verhehlt Hartmut Ginnow-Merkert, der Vorsitzenden des für den Erhalt der durchgängigen Schiffbarkeit der Wasserstraße kämpfenden Vereins "Unser Finowkanal", seine tiefe Enttäuschung nicht. "Wenn es nach der Mehrzahl der Stadtverordneten von Eberswalde und Kreistagsabgeordneten des Barnims geht, sollen die jahrelangen Bemühungen vieler Akteure um die Zukunft des Finowkanals und seiner Industriedenkmale vergebens gewesen sein", lautet sein bitteres Fazit. Mit 20 Millionen Euro an Steuergeldern seien der Lange Trödel und der Werbellinkanal als führerscheinfreie Wasserwege an den Finowkanal herangeführt worden. Doch die genannten Volksvertreter hätten beschlossen, dass die mehr als 5000 Unterschriften auf der Petition zum Erhalt des Finowkanals zu ignorieren seien, dass nie wieder ein Passagierschiff den Finowkanal zu befahren habe und dass die Einwohner und Besucher der Region keine Chance mehr hätten, die Region mit ihren motorgetriebenen Booten und Schiffen zu erkunden. "Sie beenden jedes unternehmerische Engagement, das erst in der Alten Badeanstalt die Möglichkeiten einer touristischen Entwicklung aufgezeigt hatte", schreibt Hartmut Ginnow-Merkert in seiner Stellungnahme. Es sehe so aus, als ob Eberswalde und die Region kein Interesse an einem aus ihrer Mitte kommenden wirtschaftlichen Aufschwung durch den anderswo blühenden Wassertourismus hätten.

Auf dem Kreistag im Juni war der Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen durchgefallen, für den Betrieb der Schleusen ab 2018 jährlich 300 000 Euro bereitzustellen und zu den bereits zusagten 500 000 Euro Investitionszuschuss eine weitere Million Euro zu bewilligen. Jetzt soll erst im Dezember darüber entschieden werden.