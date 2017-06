Schüler besuchen Kochkurs im Bus

artikel-ansicht/dg/0/

Konzentriert bei der Arbeit: Zweitklässler der Theodor-Fontane-Grundschule in Bad Freienwalde schnippeln Gemüse für den Nudelsalat. Die Kinder sollen lernen, was gesunde Ernährung bedeutet.

© MOZ/Steffen Göttmann

"Schaut genau hin, was ihr schneidet und passt auf, dass eure Haare nicht ins Essen fallen." Koch Martin Schneider mahnt die Zweitklässler der Fontane-Grundschule zur Konzentration. Alle tragen weiße Kochmützen aus Papier und grüne Schürzen.

Niclas schnippelt vorsichtig mit einem kleinen Gemüsemesser roten Paprika in kleine Würfel. Eigentlich mag er am liebsten Schnittchen oder Nudeln mit Tomatensoße. Doch Martin Schneider bereitet mit den Kindern Nudelsalat zu.

Die Nudeln hat der Kochbus-Manager schon vorgekocht. Die Schüler sind für den Salat zuständig. Zuerst schneiden sie Champignons klein, dann Paprika, Gurken und gekochte Eier, die sie vorher geschält haben. "Trennt die Schale von den Eiern", mahnt der Koch. Die Kalkstückchen sollen nicht im Essen landen. "Wir brauchen keinen Kalk, den wir legen keine Eier", erklärt Schneider. "Unsere ganze Familie isst keine Pilze", ruft ein Mädchen dazwischen. "Das erzählen mir viele Kinder und nachher essen sie dann alles auf", weiß der Koch.

Martin Schneider brät in einer Pfanne gewürfeltes Hähnchenfleisch und die geschnittenen Champignons an. Dann gießt er den Pfanneninhalt in die Schüssel mit den kalten Nudeln. Hinzu kommen das von den Kindern gewürfelte Gemüse und die Eier. Er würze nur mit Salz und Petersilie. In einer Stunde muss alles fertig sein und aufgegessen werden. Denn im nächsten Durchgang folgt die dritte Klasse.

Martin Schneider kocht nicht mit jeder Klasse die gleiche Mahlzeit - mal Kartoffelsuppe oder Kartoffeln mit Quark. Bei der ersten Gruppe gab es Pommes Frites, aber nicht in Fett fritiert, sondern aus dem Backofen. "Statt Ketchup haben wir eine Tomatensoße selbstgemacht", berichtet Martin Schneider. Denn Ketchup enthält viel Zucker. Der Mensch benötige Zucker, aber nicht in dieser Menge. Zucker sei zudem Geschmacksträger. "Rote Beet und eine Birne machen die Tomatensoße roter und süßer. Ich habe auch etwas dazugelernt", ruft Klasenlehrerin Elke Grosenick. "Ich könnte die ganze Zeit zuschauen", freut sich Schulleiterin Birgit Schellhase über den Kochkurs für Kinder.

Gesundes Essen bedeute nicht automatisch Bio, sagt der Koch. Es sei wichtig, sich anzuschauen, was Lebensmittel enthalten und welche Zusatzstoffe beigemengt sind. Es sei besser, rohe Zutaten zu verwenden, als Fertiggerichte. Sein Unterricht zeige, wie leicht es ist, aus wenigen Zutaten eine einfache, aber gesunde Mahlzeit zuzubereiten.

Den Nudelsalat könne man noch mit Mais und Erbsen ergänzen. "Aber nicht aus der Dose", fügt er hinzu. Diese enthalte wiederum Zucker und keinerlei Vitamine mehr. Besser sei es, Mais und Erbsen tiefgekühlt zu kaufen. Als Martin Schneider den Nudelsalat an die Kinder verteilt, putzen sie ihn im Nu weg - auch die Pilze.

Marco Büchel (Linke), Landtagsabgeordneter aus Bad Freienwalde, hat die Aktion initiiert und zusammen mit Sybille Reiniger, Schulleiterin der Kollwitz-Grundschule, die Organisation gestemmt. Unternehmer aus Bad Freienwalde spendeten Geld, um den grünen Bus zu finanzieren. Als verbraucherpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Linken sei es ihm wichtig, gesundes Essen in den Köpfen der Schüler zu verankern, so Büchel. Denn die Kinder würden auch ihre Eltern beeinflussen.