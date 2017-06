Offene Türen beim Hauptzollamt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 790 Mitarbeiter vom Hauptzollamt Frankfurt helfen dabei mit, Steuereinnahmen zu sichern, Schwarzarbeit zu bekämpfen oder die Einfuhr illegaler Drogen oder Waffen zu verhindern. Am 29. Juni, stellt sich die Behörde, deren Mitarbeiter auf mehrere Standorte in Ostbrandenburg verteilt sind, erstmals mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vor.

In der Zeit von 10 bis 17 Uhr wird auf dem Außengelände in der Kopernikusstraße sowie in einigen Büros im Haus 3 über die Aufgaben des Hauptzollamtes informiert. Zollbeamte zeigen Technik, Zollhunde und Eigensicherungsübungen, und Besucher dürfen sich beim Laserschießen ausprobieren. Vor dem Haus 5 finden Interessierte Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten. Vor Ort sind dann auch junge Zollanwärter. Exponate aus dem Deutschen Zollmuseum wie Schmuggelkleidung werden in Besprechungsräumen des Hauses 5 ausgestellt. Das Hamburger Museum fährt darüber hinaus mit einem alten Dienstwagen VW T1 in Frankfurt vor. Zu Gast ist ebenso das Zollamt vom Flughafen Tegel mit einer Sammlung beschlagnahmter Exponate aus dem Bereich Artenschutz und Produktpiraterie.

Für das leibliche Wohl sorgt der Kantinenbetreiber. Der Verein Flexible Jugendhilfe bietet einen Kuchenbasar an und bastelt mit den jüngsten Besuchern. Ein Quiz rundet das Angebot ab.

Öffentliche Parkplätze gibt es auf dem Gelände nicht. Besucher werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.