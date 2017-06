Löcknitz-Schule wünscht Container

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Wenn ab Sommer 2018 die Räume in der Löcknitz-Grundschule endgültig nicht mehr ausreichen, sollen als provisorische Zwischenlösung Container her - das zumindest wünscht die Schulkonferenz. Wie lange dieses Provisorium halten muss, weiß niemand.

Die Schulkonferenz - das höchste Gremium der Schule - hat am Mittwochabend ausführlich über die Varianten diskutiert, mit denen der Engpass überbrückt werden soll. Schon jetzt hat die Schule 23 Klassen und damit zwei mehr als ihre Räume eigentlich hergeben, vor allem mit Blick auf Teilungsunterricht und Flex-Klassen. Ab diesem Sommer soll die Raumnot noch überbrückt werden, ab 2018, so der Konsens auch mit der Stadt, geht das nicht mehr. Hauptthema der Schulkonferenz war die Frage, welche Variante für die Zwischenlösung Kindern, Lehrern und Eltern die liebste ist. Dabei ging es auch noch einmal um die schon zu den Akten gelegte Idee, eine Klasse an die Morus-Oberschule auszulagern, die die schlechteste Bewertung erhielt. In der engeren Wahl war eine Auslagerung ans Carl-Bechstein-Gymnasium, eine Doppelnutzung des Horts Koboldland - vormittags Schulunterricht, nachmittags Hortbetrieb - und schließlich Container. Das hatte Schulleiter Sebastian Witt vorgeschlagen.

Bei dieser Variante überwögen die Vorteile am deutlichsten die Nachteile, fasste Lars Poschitzki, der Sprecher der Elternkonferenz, deren Votum zusammen. Zu den Nachteilen einer Auslagerung zählte Lehrerin Doreen Ehlert die weiten Wege, bei der Doppelnutzung des Horts spielte die mangelnde Eignung der Räume eine große Rolle - sie haben zum Teil Säulen in der Mitte. Außerdem müssten ständig Räume ein- und ausgeräumt werden.

Am Ende stimmte die Konferenz für die Container-Variante. Nur die Vertreterin der Stadt, Ressortleiterin Claudia Warmuth, enthielt sich. Sie müsse auch an die Kosten denken, sagte sie. Über die wurde gar nicht gesprochen. Die Entscheidung darüber, was die Stadt tatsächlich macht, werde im Herbst im Bildungsausschuss und gegebenenfalls der Stadtverordnetenversammlung getroffen, sagte Claudia Warmuth zum weiteren Vorgehen.

Eine dauerhafte Lösung soll ein Schulzentrum mit Grund- und Oberschule bringen, das der Landkreis am Hohenbinder Weg installieren will - da, wo jetzt die Morus-Oberschule ist. Wann das kommt, ist unklar, es gibt Gegenwind: Das Staatliche Schulamt sieht keinen Bedarf für die vom Landkreis gewünschte Abiturstufe an diesem Zentrum. Monika Kunth, die Leiterin des kreislichen Schulverwaltungsamts, will bei der zweiten und letzten Lesung des Schulentwicklungsplans Anfang September darauf insofern eingehen, dass die Abiturstufe zunächst nicht vorgesehen wird, aber eine Option darauf.

Was mit dem Grundschul-Angebot in Erkner auf den ersten Blick gar nichts zu tun hat, hängt auch für Monika Kunth zusammen: Ohne Abiturstufe werde es schwieriger, ein attraktives neues Angebot am Hohenbinder Weg zu etablieren, und zwar auch im Grundschulbereich. Die erfahrene Bildungsplanerin, die selbst kurz vor dem Ruhestand steht, zeigte sich aber sehr sicher, dass die Abiturstufe an dem neuen Schulzentrum kommen werde. "Der Bedarf ist da." Das misst sie an Zahlen des Oberstufenzentrums (OSZ) Palmnicken. Diese kreisliche Einrichtung ist jetzt die staatliche Anlaufstelle für Oberschüler, die das Abitur anstreben; das Schulzentrum mit Sekundarstufe II in Erkner würde neben das OSZ treten. Dort gebe es jährlich 40 bis 50 Ablehnungen.