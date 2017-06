15. Schönfließer Kinder- und Feuerfest

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (MOZ) Ein kleines Jubiläum begehen die Initiatoren des Schönfließer "Kinder- und Feuerfestes am Sonnabend. Vor 15 Jahren wurde aus dem "Feuer zum Fest" das "Kinder- und Feuerfest". Auch wenn Gewitterwarnungen und Waldbrandwarnstufen jedes Jahr den Termin gefährden, in Schönfließ wird gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr mit dem großen Kinderfest. Es gibt Fahrten mit der Feuerrwehr, Tanzvorführungen des TSC Frankfurt, Buggy-Fahrten, Bogensport, Jonglage, Angeln und frisches Bauernbrot und vieles mehr.

