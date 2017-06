Keimzeit spielt mit Filmorchester

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583451/

"Zusammen" lautet der Titel des Konzerts, mit dem die Kulturfabrik das 25. Jahr ihres Bestehens feiert; das gleichnamige Album haben Keimzeit und das Filmorchester Babelsberg 2013 aufgenommen. Zu hören sein werden neben Klassikern wie "Singapur" und "Kling Klang" auch neue Stücke, kündigte Sänger Norbert Leisegang am Donnerstag in der Kulturfabrik an. Seit 2010 ist seine Band dort regelmäßig zu Gast. Häufig in Brandenburg unterwegs ist auch das Filmorchester. "Wir wollen dem Land etwas zurückgeben", sagte Intendant Klaus-Peter Beyer, "deshalb werden wir auf Honorierung verzichten." Mit Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst wolle er stattdessen darüber reden, wie das Geld in der Stadt investiert werden könne.

Dank Spenden der Stadt und verschiedener Unternehmen können die Karten für das Geburtstagskonzert, das um 19 Uhr beginnt, im Vorverkauf für 28 Euro angeboten werden. Zwischen 700 und 900 Besucher haben laut Oehler auf dem Freigelände vor der Kulturfabrik Platz.Catering gebe es ebenfalls und als feierlichen Abschluss gegen 22 Uhr ein Feuerwerk.

Bereits diesen Sonntag steigt rund um die Kulturfabrik eine große Sommershow. Zwischen 14 und 18Uhr zeigen Clown Poldi und Musiker vom Fürstenwalder Trommelzentrum ihr Können. Präsentiert wird das Familienfest von den skurrilen Artisten der Berliner Künstlergruppe "Die Aristokraten". Eintritt für Erwachsene 8, für Schüler 5 Euro, bis zwölf Jahre frei.