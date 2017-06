"Luther wäre heute Popmusiker"

artikel-ansicht/dg/0/

Was erwartet die Zuschauer auf der Odertalbühne - ein weiteres Stück Luther-Huldigung im 500. Jahr der Reformation?

Felix Gattinger: Wir erzählen das Leben des jungen Martin Luther, von seinen ersten Erfahrungen im Kloster, von seiner zweifelhaften Begegnung mit dem Papst auf einer Rom-Reise, seiner Erkenntnis, dass der Ablass-Handel nicht mehr erträgliche Dimensionen angenommen hat und von seinem Aufbegehren dagegen. Dessen Höhepunkt war der berühmte Thesenanschlag zu Wittenberg vor 500 Jahren. Die Geschichte endet da, wo sich alles zum Guten wendet. Er bekommt seine Katharina von Bora und die Reformation nimmt ihren Lauf.

Reinhard Simon: Was bei uns anders ist als bei anderen - wir zeigen die sich kreuzenden Biografien von Luther und Katharina von Bora. Es gibt fiktive Begegnungen und Traumsequenzen.

Wer spielt und singt die Hauptrollen in dem Stück, Martin Luther und Katharina Bora?

Felix Gattinger: Das sind Katarzyna Kunicka und Dirk Weidner.

Welche Aspekte haben bei der Darstellerwahl den Ausschlag gegeben für die Besetzung?

Reinhard Simon: Es sind sehr gute Tänzer. Es sind exzellente Musicalsänger. Es sind geniale Schauspieler.

Wie kommt man denn auf die verwegene Idee, Luther und die Frauen in den Mittelpunkt einer Musicalinszenierung in Schwedt zu stellen?

Reinhard Simon: Weil wir es können. Katharina hatte außerdem im späteren Leben sehr großen Einfluss auf Luther gehabt. Sie hat ihm den Haushalt und den Hof geführt wie eine - um es im heutigen Deutsch auszudrücken - Firmenmanagerin. Sie war ihm wahrscheinlich auch geistig am nächsten. Darüber, was die beiden darstellten, ehe sie zusammenkamen und gemeinsam den Lauf der Welt veränderten, ist bis heute wenig bekannt. Es ist wohl auch noch auf keiner Bühne erzählt worden.

Was haben Sie da im Sinn?

Reinhard Simon: Katharina reift als junges Mädchen durch Luthers Lehren, stiftet Nonnen an, aus dem Kloster auszubrechen, sich Martin Luther zuzuwenden. Sie lieferten sich den Mönchen um Luther aus, die keine mehr waren. Das waren Zeiten, in denen die Frau völlig rechtlos war. Katharina von Bora war mindestens genau so mutig wie Luther in seinen besten Zeiten.

Wir zeigen im Luther-Musical, wie die beiden unvereinbaren Geschlechter zusammenkommen.

Herr Gattinger, wer oder was hat Ihnen den Mut gegeben, im oft zitierten gottlosen Osten einer der Komplizen zu sein, um Luther als Popmusiker auf die Bühne zu zerren?

Felix Gattinger: Sie haben Recht, auf den ersten Blick scheint Luther kein Musical-Held. Aber es gibt durchaus Berührungspunkte. Da ist erstens die klassische Mann-Frau-Beziehung zwischen Liebe, Tod und Teufel, zwischen Komödie und Tragödie. Das Zweite: Die Reformation und die Zeit danach waren von Musik getragen. Das ist eine Erneuerung von Gottesdienst und Gesellschaft durch den Protestantismus gewesen.

Musik und Luther - war das ein glückliches Paar?

Martin Luther war nicht nur Musikliebhaber. Er hielt Lieder für sehr wichtig. Heute würde man sagen, psychologisch aufmunternd, aber auch politisch. Für ihn waren Lieder und gemeinsames Singen wichtig zur Stärkung des Protestes, zur Stärkung des Glaubens, aber auch für das Leben im Alltag, in der Gemeinde. Vor Luther hatte die Musik eine einzige Aufgabe: Gott zu lobpreisen in Klöstern und Kirchen. Luther und die Reformation haben die Musik popularisiert. Gattungspolitisch sind wir da mit einem Popmusical weit weg, aber inhaltlich sehr nah dran.

Wer soll über diese Brücke gehen?

Nicht nur junge Leute. Die Glanzzeit der Popmusik begann in den 1950er- und 1960er-Jahren. Wir haben eine eigene These, die wir an die Theatertür nageln könnten: Heute wäre Luther nicht Mönch, sondern Popmusiker geworden. Musik schlägt Brücken. Erinnern Sie sich an unsere Inszenierung "Amore mio - das Figaro-Komplott"? Vom Pop kommt man über Westernsongs sogar bis in die Klassik. Im neuen Luther-Stück reicht die Bandbreite von Kirchenmusik bis Pop. Das ist der Brückenschlag.

Das Theater will also auf der Welle "500 Jahre Reformation" zu neuen, besseren Zuschauerzahlen und Einnahmen reiten?

Reinhard Simon: Wir wären dumm, täten wir das nicht versuchen. Das ist das Gesprächsthema des Jahres. Es gab gutes Geld zur Förderung vom Land im Lutherjahr. Aber ehrlich: Das Thema ist auch ohne Reformationsgedenktag interessant.

Um das früher umschiffte Thema noch einmal aufzugreifen: Im als gottlos denunzierten Osten?

Reinhard Simon: Ich halte den Osten nicht für gottlos oder gottverlassen. Religionslos trifft es in weiten Teilen eher. Auch in der DDR gab es Menschen, die an etwas geglaubt haben. Das muss nicht in jedem Fall der Sozialismus gewesen sein, wie wir spätestens 1989 gesehen haben.

Felix Gattinger: Große Teile der Kirche, vor allem der evangelischen, waren in der als gottlos bezeichneten Ostzeit aktiv, haben die Wende in der DDR aktiv begleitet, haben Menschen und ihrem Protest unter ihrem Dach Raum und Stimme gegeben, bis die Zeit reif war, den Protest offen auf die Straße zu tragen. Noch früher hatte das Handeln der Hugenotten in dieser Gegend einen hohen Stellenwert oder doch zumindest Bekanntheitsgrad. Was soll das also mit dem gottlosen Osten? Man muss auch nicht in Sachsen leben, um Luther im Osten auf die Bühne zu bringen.

Welche Rolle schreiben Sie der Religion heute zu?

Felix Gattinger: Die hat sich nicht verändert. Es ist zuallererst eine kulturelle Energie, die Menschen zusammenhält. Sie dient auch dazu, andere Menschen zu unterdrücken, die Gedanken von Leuten zu lenken, Menschen besser zu machen, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, kulturelle Werte unter einen Hut zu bringen. Im positiven wie im negativen Sinne. Das ist wie mit der Musik - sie begleitet Mörder und Heilige.

Reinhard Simon: Wenn ganze Staaten davon abhängig sind und Regierungen Religion zum Machterhalt missbrauchen, nenne ich das Staatsreligion. Ich halte das für falsch. Für mich das Schlimmste, was es geben kann. Staat und Religion sollten voneinander getrennt sein. Deren Vermischung hat in der Weltgeschichte nie was Gutes gebracht. Toleranz und Freiheit für jegliche Art des Glaubens ist das Schönste, was es gibt.

Ohne irgendeinen Glauben kommt jedoch kein Mensch aus. Warum fangen so viele Menschen sonst an, zu einem höheren Wesen still zu beten im Angesicht von Tod und großer Not?

Da hat sich seit Luthers Zeiten wenig geändert. Dieses Lied singen wir doch gern und immer noch.