Bauhaus strebt Weltruhm an

Waldfrieden (MOZ) Schon jetzt freundet man sich langsam mit dem Gedanken an, das Bauhaus-Denkmal könnte sich bald Weltkulturerbe nennen. In der Hoffnung auf den begehrten Titel haben die Beteiligten schon jetzt große Pläne. Neben bestehenden Umbaumaßnahmen soll ein neues Besucherzentrum entstehen.

Es ist Architektur in seiner reinsten Form, die Friedemann Seeger seinen Gästen an diesem Abend in den Räumen des Bauhaus-Denkmals der Bundesschule zeigt. An den Wänden des Hörsaals, in dem der Vorsitzende des Vereins Baudenkmal Bundesschule Bernau mit seinen Gästen steht, hängen weder Bilder noch Ornamente oder andere Verzierungen. "Der Mensch steht hier im Mittelpunkt", erklärt der gelernte Architekt und dabei schweift sein Blick nach oben zur ungewöhnlich hohen Decke des Saals. "Hier sollte man sich geistigen Themen widmen", fügt er hinzu, ohne dabei seine offene Bewunderung für den Stil verbergen zu wollen.

Vielmehr möchte er seine Besucher, zu einem großen Teil Einwohner des Bernauer Stadtteils Waldfrieden, mit dieser Begeisterung anstecken. Mindestens aber möchte Seeger sie ein wenig vertraut machen mit dem Denkmal vor ihrer Haustür, das für zahlreiche Baumaßnahmen in ihrer Umgebung verantwortlich ist. Und das nicht ohne Grund, denn der historische Bau könnte bald zur zweiten Weltkulturerbestätte in Brandenburg aufsteigen.

In der Mensa des Denkmals mit den großen Panaroma-Fenstern, in der sich jeweils Vertreter der Linken, der Stadt, der Handwerkskammer sowie des ansässigen Vereins zu einer gemeinsamen Veranstaltung trafen, wagten es zumindest schon einige, davon zu träumen. "Es wäre schön, diesem Bau den Geist der Pädagogik einzuhauchen", meinte Anna Leonzi-Fahlbusch von der Handelskammer Berlin. Als Bewunderin des Bauhaus-Stils wäre es für sie ein Traum, wenn noch mehr Weiterbildungen und Schulungen in diesen historischen Räumen stattfänden.

Die Entscheidung liegt zumindest in greifbarer Nähe: Der seitenlange Bewerbungsantrag, der vielen Fachleuten Schweißperlen auf die Stirn getrieben habe, liege nun der Kommission der Unesco vor, verrät der Bernauer Baudezernent Jürgen Jankowiak. 1,2 Millionen Euro hätten die Stadt gemeinsam mit dem Bund zuletzt in die Sanierung des Denkmals investiert, um die historische Originalsubstanz des Gebäudes, das in der Vergangenheit immer wieder verändert worden ist, wiederherzustellen. Viele andere Umbaumaßnahmen, wie beispielsweise die Herstellung des Hannes-Meyer-Campus nach historischem Vorbild sowie der Bau eines Parkplatzes, sind noch in vollem Gange. Es ist außerdem geplant, eines der Internatszimmer mit der damaligen Ausstattung originalgetreu wiederherzurichten.

In der Erwartung, zum Weltkulturerbe zu werden, rückt hingegen noch ein weiteres Vorhaben laut Jankowiak in den Fokus. Auf dem Vorplatz hinter dem Campus-Meyer-Bau soll ein neues Besucherzentrum entstehen. Auch wenn seine Fertigstellung noch in ferner Zukunft liegt, warf der Baudezernent schon einmal die Frage eines möglichen Betreibers in den Raum - ohne diese jedoch zu beantworten. Denn die Betreuung eines Weltkulturerbedenkmals allein durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins ist laut Seeger ausgeschlossen. "Wir können mit einer Mannschaft aus der Kreisliga nicht in der Landesliga spielen", meint er.

Sollte das Bauhaus zum Weltkulturerbe aufsteigen, würde das hingegen auch für die Bewohner des Stadtteils Veränderungen mit sich bringen. In diesem Vorhaben ist nach Ansicht von Jan Bernatzki, Ortsvorsteher von Waldfrieden, insbesondere die Informationspolitik durchaus verbesserungswürdig. "Es darf nicht sein, dass Bürger abends nach Hause kommen und die Einfahrt zu ihrer Garage plötzlich versperrt ist", findet Bernatzki.

Darüber, ob das Bauhaus schützenswertes Weltkulturgut ist, werden Vertreter der 21 Mitgliedsstaaten des Unesco-Welterbekomitees auf ihrer 41. Sitzung vom 2. bis zum 12. Juli in Krakau entscheiden.

Liveübertragung abrufbar unter: http://whc.unesco.org/en