Malgründe, Gartenflair und würdige Alte

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Die entspannte Gartenatmosphäre scheint sich am Vormittag auf alle und alles zu übertragen. Zum "Zusehen und Mitreden" sind Besucher des Brecht-Weigel-Hauses, Kunst- und Brecht-Weigel-Freunde in dieser Woche jeweils ab ca. 10 bis gegen 17 Uhr in den Garten eingeladen.