DRK sucht Bundesfreiwillige

Bad Freienwalde (MOZ) Das Deutsche Rote Kreuz Märkisch-Oderland-Ost (DRK) braucht Unterstützung: Der Dienst sucht auch in diesem Jahr wieder ab dem 1. August Interessierte für einen Bundesfreiwilligendienst.

Wer das Team unterstützen will, seine Stärken und Fähigkeiten kennenlernen möchte und gesellschaftliche Anerkennung sucht, sollte sich jetzt bewerben. Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Alter von 21 Jahren und Spaß im Umgang mit Menschen.

Monatlich wird der Bundesfreiwilligendienst mit einem Taschengeld in Höhe von 400 Euro belohnt, teilt das Deutsche Rote Kreuz mit. Die Aufgaben fallen in den Bereich Fahrdienst in Bad Freienwalde. Nachfragen sind telefonisch unter 03344 3562 oder 03346 8834 möglich.

Bewerbungen sind an das DRK, Kreisverband Märkisch-Oderland-Ost e. V., zu Händen von Birgit Wiedmann, Eberswalder Straße 53, 16259 Bad Freienwalde, zu richten oder per E-Mail an gsfrw@drk-mol-ost.de.