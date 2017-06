Freie Träger widersprechen Straßenbeiträgen

artikel-ansicht/dg/0/

Als Peggy Zecha, Geschäftsführerin des Vereins Förderforum Frankfurt, der die Kita Einsteinchen betreibt, vor gut zweieinhalb Wochen den Vorauszahlungsbescheid erhielt, war die Bestürzung groß. Rund 18700 Euro sollte der Verein binnen vier Wochen zahlen. Die Gesamtforderung wurde mit rund 23400 Euro beziffert.

Der Grund des Bescheides: Die Kita liegt an der Straße Am Weinbergweg, die seit Anfang April saniert wird. Da der Verein für das Gebäude einen Erbbaupachtvertrag mit der Stadt abgeschlossen hat, ist er wie jeder Anlieger beitragspflichtig. "Als gemeinnütziger Verein dürfen wir keine Gewinnen erzielen und können keine Rücklagen bilden", sagt Peggy Zecha. "Wir sind nicht in der Lage uns an den Straßenbaukosten zu beteiligen. Das würde zur Schließung unserer Angebote führen." Neben der Kita gibt es unter dem Dach des Förderforums auch noch die Förder- und Beratungsstelle für hochbegabte Kinder sowie die Kinder-Energie-Akademie, wo Kinder ab fünf Jahren mit Naturwissenschaft und Technik in Berührung kommen. Betroffen ist auch die Freie Waldorfschule, die laut Geschäftsführer Thorsten Ziebell eine Zahlungsaufforderung über rund 100000 Euro bekommen hat. Beide Träger haben Widerspruch gegen die Vorauszahlung eingelegt und Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung gestellt - in Absprache mit der Stadtverwaltung, wie sie betonen.

Der zuständige Dezernent Markus Derling erklärte am Mittwochabend im Stadtentwicklungsausschuss, dass die Verwaltung derzeit daran arbeite, eine akzeptable Lösung zu finden. "An den Beiträgen kommen wir nicht vorbei, da können wir keine Ausnahme machen", sagte er. Allerdings sollten die beiden Bildungseinrichtungen nicht schlechtergestellt werden als andere, deren Grundstücke der Stadt gehören und wo diese dann als Eigentümer für die Beiträge aufkomme. Eine mögliche Lösung sei, die Beiträge als zusätzliche Aufwändungen über einen Zuschuss seitens der Stadt wieder auszugleichen. Der Vorschlag wurde auch von den Abgeordneten begrüßt. "Die Beiträge dürfen nicht dazu führen, dass Einrichtungen gefährdet werden", so der Vorsitzende René Wilke (Linke).