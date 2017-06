Linke-Kritik an Plänen für Gruscheweg

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Die Linken in Neuenhagen haben in einer Pressemitteilung auf den Beitrag in der Märkischen-Oderzeitung vom 21. Juni reagiert, in dem das Konzept der "Immogain Projektentwicklungsgesellschaft" zum Wohnen am Gruscheweg vorgestellt wird. Dieses Konzept, so die Linken, entspräche nicht dem, was der Ort braucht: "Den teuren Einzelgrundstücken sollten Mietwohnungen für Geringverdiener gegenüberstehen", sagte Fraktionsvorsitzender Sven Kindervater. "Alle, die sich Hoffnungen machen, hier dank Fahrstuhl altersgerecht zu wohnen, dürfen schon mal tief ins Portmonee schauen", gab er zu bedenken. Besonders gewundert habe man sich in der Fraktion, dass die Verwaltung sich über die Zusammenarbeit freue. "Wir hatten Bürgermeister Jürgen Henze immer so verstanden, dass er einen guten Mix aus einfacheren und wohlhabenderen Einkommen anstrebt", erklärte Parteivorsitzender Arno Gassmann. Da es planerisch-lenkende Möglichkeiten der Verwaltung bezüglich eines sozialen Ausgleichs gegeben hätte, stellt sich schon die Frage, wieso diese nicht ausgeschöpft wurden. "Viele Bürger sind traurig um den Wegfall der Flächen für Hunde und fürs Joggen - dies nun für ein Reichenviertel zu opfern, wird schwer zu vermitteln sein", ergänzte Gassmann.